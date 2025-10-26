Cambio de guardia en la UD Las Palmas para asaltar Almendralejo

La hora del cambio de guardia en la UD Las Palmas. El momento de la cantera y de los que este curso no han tenido oportunidad de brillar con la elástica amarilla. La expedición de Luis García se enfrenta el martes (20.00 horas, sin TV asignada por falta de acuerdo) al Extremadura en la primera fase de la Copa del Rey. Un desplazamiento marcado por tres viajes en doce días, 12.558 kilómetros, seis aviones, el aval del invicto y en el que todo apunta a que habrá rotaciones en el once titular. Sin los lesionados Jonathan Viera, Jesé Rodríguez, Jeremía Recoba, Mika Mármol y Sandro Ramírez, cobra vida la presencia de ilustres del grupo como Elías, Valentín Pezzolesi, Churripi o Iñaki González entre otros.

Banda de la UD Las Palmas con Kirian, Marc, Cristian Gutiérrez y Manu Fuster / ANDRES CRUZ

Con la vista puesta en el próximo compromiso de Liga ante el Sporting de Gijón (domingo 2 de noviembre, 20.00 horas) y a modo de prevención ante el calendario tan exigente, es probable que Luis García opte por dejar en la Isla a indiscutibles como Barcia, Amatucci, Ale García, Lukovic o Marvin. De ahí la decisión de no querer pernoctar en la Península y realizar un stage lejos de casa, como se preveía que pasara al tener en la hoja de ruta tres desplazamientos.

«Independientemente de los jugadores que participen tengo confianza en todos y es una falta de respeto decir que vamos a tirarla por hacer rotaciones. Es un momento que sirve para mostrarse y demostrar y que la cantera pueda ser partícipe», expresó el técnico ovetense en rueda de prensa hace unas semanas al ser cuestionado por los cambios en la libreta táctica.

Los inéditos de Luis García

De los jugadores amarillos que este curso han sido convocados, solo los porteros Churripi, Nacho Nicolau y Adri Suárez junto a los jugadores de campo Adam Arvelo, Arturo y Elías no han podido disfrutar de minutos. Los que menos protagonismo han tenido son Pezzolesi (20'), que jugó el primer partido, fue expulsado y no se le volvió a ver; Jaime Mata (37'), que se estrenó ante el Cádiz y ha tenido su momento ante Granada y Huesca; Jesé (39') y Juanma Herzog (73').

Luis García aplaude una jugada de la UD ante el Huesca / LOF

El panameño Edward Cedeño podría ser una de las opciones en el once de García. Llegó a la UD este verano como refuerzo de una demarcación raquítica tras la marcha de Essugo (Chelsea) y Bajcetic (Liverpool) por el final de cesión y su relevancia ha quedado resumida en 80 minutos en cinco partidos. La opción de Iñaki González también apunta alto. El canterano que se hizo veterano en El Plantío, cuando tuvo que hacer de doble pivote junto a Loiodice y demostró con creces su capacidad de mantener a los amarillos en el centro del campo. Cuatro partidos y 91 minutos completan un rendimiento de oro para ayudar al grupo a pasar a la siguiente ronda.

Expediente Marc Cardona

En la libreta está también la opción de Marc Cardona, que este curso empezó como un tiro para luego ser parte de una montaña rusa en cuanto a los minutos: jugó los cinco primeros partidos, no estuvo convocado en los dos siguientes, volvió a los banquillos y no viajó a Huesca por problemas musculares. La incertidumbre está en si en estos días ha tenido tiempo de recuperarse para ser la voz cantante en la delantera de la UD en el Francisco de la Hera.

Un cambio de guardia marcado por las caras nuevas y las oportunidades disfrazadas de minutos para todos los que Luis García considere. Una UD Las Palmas que conserva la etiqueta de invicta a domicilio en Liga y que quiere seguir prorrogando en la Copa del Rey, una competición con la que los amarillos no han terminado de congeniar. Una cantera partícipe y el objetivo de asaltar al Extremadura.