Las Palmas Atlético exhibe oficial ante el Navalcarnero

Las Palmas Atlético sumó un valioso punto en su visita al Navalcarnero (0-0) para sumar su tercera jornada sin perder en el grupo 5 de Segunda RFEF -dos victorias y este empate- y colocarse en la décima posición de la clasificación.

El conjunto madrileño llevó la iniciativa en la primera mitad del encuentro, mientras que el filial de la UD buscaba sus opciones mediante un juego más directo. Al regreso de vestuarios, los de Raúl Martín dieron un paso al frente, pero tuvieron que desdoblarse en tareas defensivas para aguantar el resultado ante el arreón final de la escuadra rojiblanca.

Las Palmas Atlético no se mostraba cómoda durante los compases iniciales del choque y el Navalcarnero aprovechó la situación para generar las primeras llegadas claras. La primera la tuvo Javi Bueno al rematar alto un centro de Quivira. Sin embargo, los amarillos pudieron sorprender en un libre indirecto ejecutado por Johan que remató Valentino Raca, obligando a Dani Simón a realizar una intervención de mérito.

Siguió el conjunto madrileño llevando la iniciativa, con Quivira poniendo a prueba a Killane desde la frontal del área. Después lo intentaron Altube y Javi Bueno, sin éxito en la definición.

Por su parte, en una acción aislada al lado contrario del campo, Johan pudo abrir el marcador en una jugada individual que acabó con un lanzamiento cerca del poste. Sin cambios en el marcador se llegó al descanso.

Mejoría amarilla tras el descanso

Los de Raúl Martín dieron un paso al frente al regreso de los vestuarios y la segunda mitad arrancó con una buena oportunidad en las botas de Iván Medina, quien obligó al guardameta del Navalcarnero a desviar su golpeo. En la réplica, escasos minutos más tarde, Mario Jiménez no vio portería por poco, aunque eran los amarillos los que llegaban con mayor frecuencia al área, con Valentino y Rivarés perdonando el gol.

Ya en la recta final del encuentro, el Naval volvió a estirarse y obligó a Las Palmas Atlético a embotellarse en su área, sufriendo para contrarrestar los ataques locales. En el minuto 72, Killane tuvo que emplearse a fondo para desbaratar la ocasión manifiesta de Altube, y volvió a intervenir al filo del minuto 90 ante el lanzamiento de Peque, manteniendo así el 0-0 hasta el final.