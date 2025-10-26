UD LAS PALMAS
La UD Las Palmas acaba la jornada en puestos de ascenso directo
El empate del Valladolid en Riazor ante el Deportivo de la Coruña deja al equipo de Luis García como segundo clasificado de Segunda División (1-1), solo superado por el Racing de Santander
Una semana en puestos de ascenso directo. La UD Las Palmas finaliza la 11ª jornada de LaLiga Hypermotion como segundo clasificado después de sumar un punto en El Alcoraz el pasado viernes y del empate del Deportivo de la Coruña en Riazor ante el Valladolid (1-1) con el que se ha cerrado esta nueva fecha de la competición de plata del fútbol español.
Los amarillos se han beneficiado, también, del empate del Cádiz en casa ante el Granada (0-0), una cuestión que les va a llevar a dormir durante los próximos días en una posición de privilegio. A pesar de ello, esta condición se da por la diferencia de goles, ya que el conjunto de Luis García está igualado a puntos (19) con el conjunto gaditano y también con un Almería que ha ido a más. El líder es el Racing con 22.
Las Palmas defenderá esta condición el próximo domingo (15.15 horas) en su visita al Estadio El Molinón - Enrique Castro Quini que le va a enfrentar ante el Sporting de Gijón.
