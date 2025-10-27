Luis García vuelve a esconder la lista y ataca a los medios: "Informan antes de tiempo y eso no ayuda a la UD Las Palmas"

Sin lista para la Copa del Rey ni para los desplazamientos en Liga. Luis García no quiere enseñar sus cartas al rival y mantendrá su postura hasta nuevo aviso, apoyándose en que “todos los clubes o la mayor parte de ellos no la dan”. La UD Las Palmas, aunque empezó el curso mostrando la lista de convocados, ha optado en los últimos tres desplazamientos por no hacerla pública. Unos desplazamientos que han coincidido con bajas en su once habitual.

Luis García junto a Mossa, durante el encuentro entre la UD Las Palmas y el Eibar. Detrás, Marc Cardona. / Andrés Cruz

Según el técnico ovetense, desconocer la lista de jugadores que viajan influye de manera muy notable en el rival, y lo asemeja al juego de mesa ‘Quién es quién’: “hoy en día con las redes conocemos el perfil de nuestros contrincantes y dónde puede jugar cada uno. Al mostrar nuestras cartas, estos equipos con los que nos enfrentamos empiezan a conocer nuestras posibilidades”, expresó en rueda de prensa antes de enfrentarse al Extremadura en Copa.

Además, culpó a los medios de comunicación, quienes según él no ayudan al club sacando la lista de convocados: "algunos medios están sacando la información antes y no hacen un favor a los jugadores y hemos tomado la determinación de no darla".

El momento de la cantera

Una competición en la que, con total seguridad, Luis García de minutos a los menos habituales y tire de la cantera para pasar a la siguiente ronda. “A mí personalmente no me gusta haber de rotaciones. Vamos a sacar el mejor equipo que creemos para hacer las cosas bien. Vamos con ilusión y focalizados en hacer un gran partido en un campo que no va a ser sencillo”, comentó.

Lukovic celebra junto a Ale García y Elías su tanto en El Alcoraz. / LOF

A pesar de las rotaciones, desde el conjunto amarillo tendrán que apostar también por jugadores del primer equipo y tener cuidado con los cambios. “Tenemos que hacer una lista coherente y llevar también a jugadores con dorsales por debajo del 25 para no incurrir en una ilegalidad”, apuntó Luis García.

Recoba viene por aquí a hacer tratamiento antes de la operación y el club informará cuando pase por quirófano

En frente estará un Extremadura que va líder en su categoría, Segunda RFEF, y que tiene a su gente para alentar durante todo el partido. “No es casualidad que sean líderes, sino consecuencia de un trabajo organizado. Estamos cansados de ver equipos de menor categoría echar de la Copa a equipos de mayor y no va a ser fácil ganar. Vamos a poner nuestra energía, ser positivos y ver hasta dónde nos da, estoy en modo copa 100%”.

Un cambio de guardia con la vista puesta en Almendralejo, donde las ausencias claras será la de Jonathan Viera, Jesé RodríguezMika mármol y Jeremía Recoba, el cual todavía no se ha operado. “Estamos pendientes de él sobre todo a nivel personal porque son momentos complicados. Viene por aquí a hacer tratamiento antes de la operación y el club informará cuando pase por quirófano”, aseguró el técnico amarillo.

El futbolista del filial que podría volver a tener su oportunidad es Elías Romero, que ya estuvo presente junto al primer equipo en Huesca y que apunta a doblete: “Elías nos da mucha verticalidad, está permanente amenazante y tiene buen trabajo. Estamos pendientes de los jugadores del filial y en cualquier momento nos pueden acompañar”, expresó.