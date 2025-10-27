La UD Las Palmas inicia su aventura en la Copa con un examen a su fondo de armario

Noche de sueños, ilusión e intensidad en Almendralejo. El día marcado en el calendario para que se levante el telón de la Copa del Rey llega hoy (20.00 horas, sin TV) a Almendralejo con el enfrentamiento entre el Extremadura, líder en Segunda RFEF, y la UD Las Palmas, en puestos de ascenso directo para regresar a la Primera División. Un duelo marcado por el apagón televisivo, ya que no hay ninguna cadena que emita el encuentro por una falta de acuerdo entre televisiones autonómicas y Movistar. Por lo tanto, los aficionados que quieran saber el resultado a tiempo real de esta primera fase de la Copa del Rey, tendrán que hacerlo a través de la radio.

Lukovic celebra un gol imitando un tiro de arco / LP/DLP

La competición de la proximidad y de las sorpresas, esas que hacen acto de presencia en cada edición, pondrán en alerta a un Luis García que tiene previsto rotar y dar minutos a su fondo de armario. Todo ello sin menospreciar al rival ni a los jugadores que salgan a escena en el Francisco de la Hera. Sin lista de convocados —otra vez—, todo apunta a que el técnico ovetense dará minutos a un Churripi que todavía no se ha estrenado con la elástica amarilla o a Adam Arvelo. Encima de la mesa está también la figura de Iñaki González, que militó en la cantera del Extremadura antes de poner rumbo al Badajoz y posteriormente a la Unión Deportiva.

Nombres como el de Cristian Gutiérrez, PezzolesiCedeño o Jaime Mata en la delantera amarilla cobran vida en un encuentro en el que los amarillos, a pesar de las rotaciones, tendrán que tener cuidado con el número de jugadores del primer equipo y filiales que decida poner. Es por ello que Luis García aprovechará la ocasión para probar a esos jugadores con dorsales por debajo del 25 que no han tenido demasiados minutos en estas primeras jornadas, apostando también por titulares como Lukovic o Dinko Horkas para completar la lista de jugadores.

Hacer las cosas bien y seguir creciendo

El objetivo del conjunto grancanario no es otro que pasar de ronda y subir los máximos peldaños posibles en la competición, teniendo en cuenta que llevan estancados en los dieciseisavos de final desde el año 2018. A lo largo de estas semanas, Luis García ha reiterado que la intención no es ni mucho menos tirar la Copa, y que todos los futbolistas y staff viajan con la ilusión y las ganas de conseguir el pase a la siguiente ronda. "Un momento para seguir haciendo las cosas bien y seguir creciendo", como apuntó ayer en rueda de prensa.

El Extremadura, por su parte, llega al duelo como 'un club nuevo' tras haber comenzado una nueva etapa en el año 2022 al ser refundado. Un equipo heredero del Extremadura Unión Deportiva, que militó dos campañas en Segunda antes de desaparecer en 2022 y que recogió el testigo del Club de Fútbol Extremadura, que llegó a jugar dos temporadas en Primera División a finales de los años 90. Una noche de altos vuelos y de volver a soñar en grande con una victoria que significaría mucho más que pasar de ronda.