A qué hora juega hoy la UD Las Palmas contra el CD Extremadura y cómo seguir en directo el partido de Copa del Rey

La UD Las Palmas tiene por delante uno de los retos más importantes de esta temporada, pasar la primera ronda de la Copa del Rey. El equipo dirigido por Luis García viaja a Almendralejo para enfrentarse al CD Extremadura. El encuentro, que es uno de los más complicados de la primera ronda, se disputará hoy martes 28 de octubre a las 20:00 hora canaria en el estadio Francisco de la Hera.

La primera ronda de la Copa del Rey siempre es un arma de doble filo para los equipos del fútbol profesional. Aunque en teoría estos partidos puedan parecer sencillos, los clubes de categorías regionales o semiprofesionales afrontan cada encuentro sin presión, sin nada que perder y dispuestos a darlo todo frente a rivales que, con frecuencia, optan por no convocar a sus mejores jugadores, subestimando el riesgo que esto puede implicar.

La UD Las Palmas no quiere hacer el ridículo

Por esta razón la UD Las Palmas tendrá un duelo complicado ante el líder del grupo 4 de Segunda Federación. Después de empatar a uno contra la SD Huesca, los amarillos buscarán con su racha de cuatro partidos sin conocer la derrota frente a este rival que está dos categorías por debajo.

Carla Gil Alberiche

Una derrota contra el CD Extremadura supondría otro palo más en la Copa del Rey, tras la derrota sufrida la temporada pasada contra el Elche CF por 4-0. Pese a que Luis García ha confirmado rotaciones, los amarillos saldrán centrados a su encuentro de Copa.

El CD Extremadura es un histórico refundado

El conjunto 'Pío-Pío' peleará ante un club histórico que ha sufrido varias refundaciones. El CD Extremadura, creado en 2022, es el renacer del Extremadura Unión Deportiva que se fundó en 2007 para sustituir al también extinto Club de Fútbol Extremadura.

El césped del Francisco de la Hera ha vivido días intensos de fútbol en Primera y Segunda División. Ahora, el equipo de Almendralejo sube categorías desde el fútbol regional hasta alcanzar la primera posición de su grupo que le daría el ascenso directo a Primera Federación, mientras busca recuperar la gloria de las viejas temporadas.

Cómo seguir el partido de Copa del Rey

El encuentro entre el CD Extremadura y la UD Las Palmas del martes 28 de octubre correspondiente a la primera ronda de Copa del Rey arrancará a las 20:00 hora de Canarias (21:00 hora peninsular). El partido no se podrá ver por televisión, debido a que RTVC rechazó la propuesta de Movistar, canal que tiene los derechos de la competición. Según alegaban desde la Televisión Canaria, la producción tenía poco tiempo para preparar el encuentro.

Sin embargo, los aficionados de la UD Las Palmas podrán seguir el encuentro a través de LaProvincia.es o por la radio. Tanto la Radio Canaria como las radios nacionales: RNE, COPE o SER harán programas especiales para contar la última hora de lo que ocurra en la primera ronda de la Copa del Rey.