Josep Martínez, ex portero de la UD Las Palmas, atropella mortalmente a un señor en silla de ruedas

Según apunta la prensa italiana, la víctima es una persona de 81 años; los hechos ocurrieron esta mañana cerca de la zona de entrenamiento del Inter de Milán, equipo en el que milita

Josep Martínez defendiendo la camiseta del Inter de Milán

Josep Martínez defendiendo la camiseta del Inter de Milán / LP/DLP

Carla Gil Alberiche

Las Palmas de Gran Canaria

Tragedia en el fútbol español. El ex portero de la UD Las Palmas Josep Martínez, arrolló mortalmente esta mañana a un señor de 81 años que iba en silla de ruedas. Los hechos ocurrieron en torno a las 9:30 de esta misma mañana, cuando el guardameta suplente del Inter de Milán se dirigía a la Ciudad Deportiva para acudir al entrenamiento.

El ex amarillo, según apuntan varios medios, se mostró visiblemente afectado con lo ocurrido, brindó ayuda a la víctima y colaboró en todo momento con las autoridades para esclarecer el motivo del brutal impacto.

