Josep Martínez, ex portero de la UD Las Palmas, atropella mortalmente a un señor en silla de ruedas

Tragedia en el fútbol español. El ex portero de la UD Las Palmas Josep Martínez, arrolló mortalmente esta mañana a un señor de 81 años que iba en silla de ruedas. Los hechos ocurrieron en torno a las 9:30 de esta misma mañana, cuando el guardameta suplente del Inter de Milán se dirigía a la Ciudad Deportiva para acudir al entrenamiento.

El ex amarillo, según apuntan varios medios, se mostró visiblemente afectado con lo ocurrido, brindó ayuda a la víctima y colaboró en todo momento con las autoridades para esclarecer el motivo del brutal impacto.