Leyes, el cirujano de Recoba y las estrellas del Real Madrid: Militao, Courtois, Carvajal, Modric...

El doctor, formado en uno de los mejores hospitales del mundo en Estados Unidos, también llevó a cabo la operación del grancanario Yeremy Pino; durante la mañana de hoy, operó con éxito a Recoba y también a Dani Carvajal, ambos de la rodilla

Luka Modric junto al traumatólogo Manuel Leyes, hace unos años

Luka Modric junto al traumatólogo Manuel Leyes, hace unos años / LP/DLP

Carla Gil Alberiche

Las Palmas de Gran Canaria

Una operación galáctica a la altura de los grandes de Europa. El gallego Manuel Leyes ha sido el encargado de llevar a cabo la operación del atacante de la UD Las Palmas Jeremía Recoba. El uruguayo, que el pasado 10 de octubre se rompió el ligamento anterior de su rodilla derecha en el enfrentamiento ante el Granada, ha sido operado con éxito en la mañana de este 28 de octubre por Leyes, un viejo conocido en el Real Madrid. Con la vocación por la medicina de familia, el punto fuerte de este traumatólogo son las lesiones de rodilla, motivo por el que Recoba no dudó a la hora de buscar una segunda opinión en la capital española.

Es por este motivo que el uruguayo ha esperado hasta 18 días para ser intervenido, pues quiso poner su lesión en manos de este profesional, con una larga experiencia y con la etiqueta de ser el doctor de estrellas como Carvajal, Militao, Courtois o Modric. Sin ir más lejos, el grancanario Yeremy Pino también fue operado con éxito por Leyes. Un recorrido que ha estado marcado por destinos como Ohio, en Estados Unidos, donde se especializó en el mundo del deporte tras pasar dos años y medio en el Hospital de Cleveland, considerado uno de los mejores del mundo.

Al regresar a España, se formó con Pedro Guillén, responsable de haber intervenido a ilustres como Diego Armando Maradona, Hugo Sánchez, la Quinta del Buitre, Luis Aragonés, Del Bosque y hasta Cristiano Ronaldo. Tras curtirse con uno de los mejores de España y coger recortes, Manuel Leyes montó su propio centro médico, donde actualmente desempaña su función y donde se operó Jeremía Recoba.

Durante la misma mañana, Manuel Leyes tuvo trabajo extra, porque además de operar al uruguayo de la UD Las Palmas, también operó con éxito al lateral madridista Dani Carvajal de la rodilla. Ambos jugadores volverán a vestir la camiseta de sus respectivos equipos en 2026, aunque en este caso se espera que la vuelta de Carvajal sea más rápida que la de Recoba. Un cirujano de oro capaz de devolver a los futbolistas de élite a su máximo nivel tras pasar por sus manos.

