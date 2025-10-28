Pejiño, capitán de una UD Las Palmas repleta de 'platanitos' para medirse al Extremadura en Copa
Churripi y Arvelo se estrenan con la elástica amarilla y Jaime Mata será la referencia
Objetivo Copa del Rey. La UD Las Palmas se estrena en esta edición copera ante el Extremadura (20.00 horas, sin TV) con un once repleto de rotaciones. Cambio de cromos con un equipo secundario que tiene como misión pasar a la segunda ronda y vencer, de nuevo, a un Extremadura con el que todavía no ha perdido. Churripi defenderá los tres palos en el Francisco de la Hera, mientras que Adam Arvelo se enfundará, por primera vez desde su llegada este verano, la elástica amarilla.
Juanma Herzog tendrá como pareja de central a un Carlos Navarro que vivirá la emoción de debutar con el primer equipo, mientras que Pezzolesi y Cristian Gutiérrez harán de laterales. Francisco Jesús Crespo, Cedeño, Iñaki y Viti formarán la segunda línea mientras que los balones irán para Jaime Mata y Arvelo. En el banquillo, del primer equipo solo figuran Enzo Loiodice, Adri Suárez, Álex Suárez, Manu Fuster y Milos Lukovic.
Una convocatoria oculta y más platanitos de los esperados, donde además de los que entrarán al verde en el once inicial están Diego Martín, José Carlos González, Arturo Rodríguez e Iván Medina.
