Recoba se opera 18 días después de su lesión con la UD Las Palmas
El atacante uruguayo, que se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, ha sido intervenido con éxito, según apuntan desde el club amarillo
Jeremía Recoba ha comenzado con la cuenta atrás para volver a los terrenos de juego con la UD Las Palmas. El atacante uruguayo (seis partidos y 178') se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha en el encuentro que los amarillos disputaron contra el Granada (0-0) el pasado 10 de octubre. Desde entonces, el futbolista, que pasó revista en Madrid antes de regresar a Gran Canaria, ha estado a la espera de una intervención quirúrgica que, según ha comunicado la UD Las Palmas a través de sus redes sociales, se ha desarrollado con éxito. Recoba estuvo junto a sus compañeros en la victoria ante el Eibar en el Estadio de Gran Canaria, donde se le pudo ver con muletas y un protector en su rodilla.
El tiempo aproximado de baja será entre los cinco o seis meses, por lo que si todo va bien, el uruguayo podría volver a los terrenos de juego a final de temporada. Tras el duro golpe de su lesión, desde la caseta amarilla tienen un deseo: brindarle el ascenso a la máxima categoría de LaLiga. Desde el club se han mostrado solidarios con el futbolista, dedicándole palabras y mensajes de apoyo. El técnico ovetense Luis García expresó ayer en rueda de prensa que están pendientes a su evolución y apoyándole en todo momento, sobre todo a nivel personal.
