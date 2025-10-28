Recoba se opera 18 días después de su lesión con la UD Las Palmas

Jeremía Recoba ha comenzado con la cuenta atrás para volver a los terrenos de juego con la UD Las Palmas. El atacante uruguayo (seis partidos y 178') se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha en el encuentro que los amarillos disputaron contra el Granada (0-0) el pasado 10 de octubre. Desde entonces, el futbolista, que pasó revista en Madrid antes de regresar a Gran Canaria, ha estado a la espera de una intervención quirúrgica que, según ha comunicado la UD Las Palmas a través de sus redes sociales, se ha desarrollado con éxito. Recoba estuvo junto a sus compañeros en la victoria ante el Eibar en el Estadio de Gran Canaria, donde se le pudo ver con muletas y un protector en su rodilla.

El tiempo aproximado de baja será entre los cinco o seis meses, por lo que si todo va bien, el uruguayo podría volver a los terrenos de juego a final de temporada. Tras el duro golpe de su lesión, desde la caseta amarilla tienen un deseo: brindarle el ascenso a la máxima categoría de LaLiga. Desde el club se han mostrado solidarios con el futbolista, dedicándole palabras y mensajes de apoyo. El técnico ovetense Luis García expresó ayer en rueda de prensa que están pendientes a su evolución y apoyándole en todo momento, sobre todo a nivel personal.