Cuatro oportunidades perdidas en el batacazo copero de la UD Las Palmas

Batacazo, sonrojo y oportunidades desperdiciadas. La UD Las Palmas no solo volvió a caer de forma tempranera en la Copa del Rey en su visita al Francisco de la Hera, sino que varios futbolistas quedaron señalados en un duelo que debía servirles para reivindicarse con hechos.

La Copa no es la prioridad para un equipo que aspira a subir a Primera, pero la imagen mostrada por los insulares dejó claro que esta película no iba con ellos. Y eso puede tener consecuencias en el día a día de la competición doméstica.

Los casos más llamativos son los de Adam Arvelo, Cristian Gutiérrez, Jaime Mata y Pejiño. Ninguno de los cuatro ofreció garantías para superar a un rival de Segunda RFEF como el CD Extremadura. Es cierto que el fallo grosero de Churripi —quien tampoco aprovechó su oportunidad— condicionó el encuentro, pero eso no exime a los atacantes de haber desaprovechado sus minutos.

Arvelo, visto y no visto

Quizá el caso de Adam Arvelo sea el más significativo. El extremo de Candelaria llegó a la UD para ganarse un sitio en el fútbol profesional que, hasta el momento, se le había negado. Sin embargo, ha sido invisible para Luis García desde el primer día, estando presente en muchas convocatorias, pero sin llegar a debutar.

Por eso, el choque copero era la ocasión ideal para empezar a ganarse la confianza del preparador, aunque eso no sucedió. El tinerfeño no estuvo acertado ni generó peligro. Actuó fuera de su posición habitual, más centrado que por banda, y no consiguió imponerse sobre el verde en una noche aciaga que terminó con su sustitución. Con este adiós al torneo del KO, puede que deba replantearse su futuro como jugador de Las Palmas de cara al mercado invernal, pues no entra en los planes del entrenador. Sin el desahogo copero y con los regresos de Viera y Jesé, se queda sin espacio.

Pejiño, Mata y Cristian, participantes sin chispa

En una situación un poco diferente, se encuentran Jaime Mata y Pejiño. El ariete madrileño ha vivido una montaña rusa en los últimos meses: pasó de estar descartado a acumular minutos en las segundas partes. Aun así, sigue negado de cara al gol y apenas aporta al juego colectivo, como volvió a demostrar en Extremadura. Le cuesta conectar con sus compañeros y cada vez parece más difícil que pueda tener algo más de peso en la rotación isleña.

En cuanto al extremo de Barbate, el panorama es algo más favorable, aunque su rendimiento tampoco despega. Pejiño se ha convertido en un jugador que entra en los choques con el minutaje muy avanzado, sin la chispa ni la velocidad de antaño. Ya no encara, no centra con peligro ni pisa el área con determinación. Lejos queda su asistencia a Iván Gil para el primer gol ante la Real Sociedad B, en su única titularidad liguera. Desde entonces, su aportación ha sido mínima. Ante el Extremadura —donde además estrenó capitanía— volvió a pasar inadvertido en los 81 minutos que disputó.

Por último, está el tema de Cristian Gutiérrez. El marbellí llegó para reforzar el lateral zurdo en agosto, pero solo ha jugado ahí tres veces: ante el Málaga, cuando entró por Clemente con el marcador en contra (0-1); en la derrota frente al Almería, donde salió en la foto del gol de Arribas; y en este reciente encuentro copero. En sus otras apariciones actuó más adelantado, sin dejar huella. A lo mejor, por eso ha pasado tantos partidos sin vestirse de corto. Como sus compañeros, el duelo de Copa lo deja señalado tras 90 minutos sin aportar nada relevante.

El fondo de armario debe elevar su nivel

Luis García tiene definido un once tipo que apenas varía semana tras semana. El técnico asturiano confía en su guardia pretoriana, y los resultados respaldan esa apuesta. Sin embargo, este nuevo tropiezo en la Copa puede tener daños colaterales: ha vuelto a poner en entredicho la fiabilidad de un fondo de armario al que se le debe exigir mucho más. La temporada es larga y los que menos juegan deberán ofrecer una mejor versión para estar preparados si el momento lo requiere, y más en una categoría tan cambiante y eterna como la Segunda División.