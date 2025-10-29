El otro derbi de Luis García; el entrenador de la UD Las Palmas, ex del Real Oviedo, visita el domingo al Sporting de Gijón

Los derbis nunca se olvidan. Es más, se llevan grabados a fuego en el corazón para siempre. Durante los años noventa, coincidiendo además con la mayor cantidad de envites consecutivos entre el Real Oviedo y el Sporting de Gijón en Primera División, un imberbe Luis García Fernández empezaba a construir lo que posteriormente sería una fantástica carrera deportiva, formando parte de la cadena de filiales del conjunto carbayón. En ese tiempo, le tocó protagonizar algún que otro derbi asturiano con el peso y la importancia que conllevan, porque hasta en esos choques de chavales los campos se llenaban para sentir in situ dicho antagonismo.

Luego, los caminos del por entonces atacante le llevaron a jugar este tipo de caras a caras con otras camisetas, como las del Espanyol o el Zaragoza. Incluso llegó a visitar a los esportinguistas como técnico perico en su único envite desde el banquillo ante el cuadro de Gijón, en 2023. Aun así, el fútbol, que tantas veces es caprichoso, le vuelve a ofrecer la posibilidad de vivir su propio derbi asturiano, ya que este domingo visita El Molinón – Enrique Castro 'Quini' como entrenador de la UD Las Palmas en un encuentro importante para las aspiraciones amarillas.

Máxima motivación ante el derbi asturiano

Sin embargo, ¿cómo era Luis García en aquellos derbis ante el Sporting en su etapa formativa? La respuesta la tiene Florentino Angulo, el preparador que pudo dirigirle durante su paso por las inferiores del Oviedo. Angulo resumía que, en aquellos tiempos, había que tratar de frenar a Luis García porque su motivación ante los duelos contra el eterno rival era «enorme, pero teníamos que parar a toda la plantilla y esas semanas pasábamos de entrenar cuatro días a tres, imagínese. En cuanto a Luis, solo le puedo decir que era un ganador y eso le bastaba; en los derbis se venía arriba, le ponía mucha garra, pero siempre se comportó con mucha deportividad porque estaba muy bien educado».

Ahondando en esos envites de máxima rivalidad, Angulo explicaba que el ahora técnico insular trataba de alentar a sus compañeros «con ánimos, invitándoles a salir con ganas a por el partido. Evidentemente, intentaba motivarlos para que salieran concentrados, pero cuando les dejaba su espacio, a Luis le gustaba decir alguna cosa». Por otro lado, también reseñaba que, en esos ambientes increíbles, Luis García no se amilanaba cuando tocaban ese tipo de partidos. «Ir a Mareo, la ciudad deportiva del Sporting, con críos de 14 años y encontrarte con 2.000 o 3.000 personas no es fácil, pero eso no le afectaba. Este era el partido del año; si perdíamos, les afectaba mucho, y si ganábamos, había fiesta, aunque siempre pretendí que se formasen por encima de todo».

Un perfil muy ambicioso

Además, para el que fuera durante tantos años entrenador en los filiales del Oviedo, los derbis asturianos de la época eran muy «importantes» porque definían un poco el futuro de los jugadores: «Los encuentros contra el Sporting en cadetes dejaban claro si los futbolistas podían o no podían llegar. ¿Quieres ser futbolista o no? Había algunos que no se lo tomaban tan en serio y otros que sí; Luis García siempre tuvo la ambición de querer llegar al mundo profesional y lo logró. Es verdad que era muy delgadito y le faltaba físico, pero era alguien muy disciplinado, con una enorme ambición. Y ojo, porque sus padres hicieron un esfuerzo excelente para ayudarlo; no todos los padres se comportan como lo hicieron ellos. Les debe mucho».

Esa disciplina, en palabras de Angulo, ha ayudado a Luis García a convertirse ahora en entrenador. Ese aspecto ya lo tenía desde su tiempo en el Oviedo, porque era un jugador «muy atento y que siempre estaba preguntando cosas. Le intrigaba mucho la táctica y se informaba de todo. Además, era listo tácticamente, se situaba bien, siempre estaba concentrado...».

El entrenador tranquilo

Por otro lado, asegura que sigue los partidos de la UD Las Palmas para no perderse los pasos del que una vez fue su pupilo, del que destacaba su «tranquilidad en el banquillo. Tú lo ves por la televisión calmado, meditando y pensando cosas para mejorar. A diferencia de mí, es alguien muy tranquilo (risas), yo era más bravo». Asimismo, Florentino Angulo finalizaba señalando que la experiencia del míster del cuadro grancanario como futbolista le ha dado muchas «herramientas para poder maniobrar. El fútbol es muy complejo y fastidiado. Manejar plantillas de 22 o 24 futbolistas es algo tremendo. A pesar de ello, me consta que es una persona correcta y educada como entrenador, que sigue siendo muy disciplinado. Estoy convencido de que le irá bien».

Lo cierto es que el Luis García entrenador vivirá un partido especial, uno que está marcado en rojo y que también tendrá a gente de Oviedo pendiente, como el propio Angulo, quien recuerda al ahora técnico isleño con cariño. «Ojalá gane Las Palmas», decía el veterano preparador respecto al choque del domingo. Y es que hay partidos que nunca dejan de jugarse.