El Estadio Gran Canaria se transforma por Halloween: así será el tour más terrorífico del año

La Unión Deportiva Las Palmas, en colaboración con Bstadium, ha preparado una experiencia única para celebrar Halloween de una manera diferente, un tour temático por el Estadio de Gran Canaria lleno de historia, misterio y diversión.

Es un recorrido pensado para toda la familia, enfocado tanto para aficionados del club como para quienes quieran descubrir el estadio de una manera totalmente diferente.

Un Halloween de miedo en el estadio

Durante la visita, los asistentes recorrerán los rincones más emblemáticos del estadio, que estarán completamente ambientados para la ocasión. Un guía especializado acompañará a cada grupo, explicando las curiosidades y secretos del club, además de una misteriosa leyenda de Halloween.

El tour también incluye juegos y dinámicas grupales, perfectas para que niños y adultos disfruten al máximo de la experiencia, y finalizará con un detalle dulce para todos los asistentes.

Así será el tour por el Estadio Gran Canaria

El Tour de Halloween comenzará en la tienda oficial del club, se convertirá en el punto de encuentro donde se dará la bienvenida a los participantes antes de adentrarse en la experiencia. Desde allí, los visitantes pasarán a la zona mixta, donde se pondrán a prueba con el juego de la calabaza voladora, la primera de las dinámicas que formara parte del recorrido.

La siguiente parada será el vestuario, un espacio donde los jugadores se preparan antes de cada partido. Después, los asistentes atravesarán el túnel de jugadores donde les espera el juego de la momia. El recorrido continuará por la sala de prensa, donde los participantes podrán vivir en primera persona lo que es someterse a las preguntas de los periodistas.

Tras esto, llegarán al campo y los banquillos donde podrán vivir una experiencia inmersiva en 360º con gafas VR, para que se sientan como parte del cuerpo técnico del equipo, y culminará en la tribuna y el palco presidencial, con una vista espectacular del estadio.

Como cierre perfecto, el tour finalizará donde empezó, en la tienda oficial con un divertido "truco o trato" y un detalle dulce para todos los asistentes.

Itinerario Tour Halloween Estadio Gran Canaria / Bstadium

Cómo conseguir las entradas

Según informa la UD Las Palmas, las sesiones tendrán lugar los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre, con sesiones de una hora aproximadamente.

Las entradas para vivir una experiencia gracias al Tour Halloween en el Estadio Gran Canaria ya están a la venta y pueden adquirirse a través de Bstadium:

Infantil abonado (0 - 7 años): 8 euros

(0 - 7 años): 8 euros Infantil simpatizante (0 - 7 años): 9, 50 euros

(0 - 7 años): 9, 50 euros Infantil no abonado (0 - 7 años): 11 euros

(0 - 7 años): 11 euros Adulto abonado (desde 8 años): 12 euros

(desde 8 años): 12 euros Adulto simpatizante (desde 8 años): 15 euros

(desde 8 años): 15 euros Adulto no abonado (desde 8 años): 17 euros

(desde 8 años): 17 euros Tarifa familiar (2 adultos + 2 infantiles): 51 euros

Este proyecto promete ser una experiencia familiar inolvidable gracias al entretenimiento y la diversión proporcionada por el club.