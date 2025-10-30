Jesé y Sandro, novedades en el entrenamiento de la UD Las Palmas

Dos regresos sonados. Sandro Ramírez y Jesé Rodríguez están de vuelta en los entrenamientos de una UD Las Palmas después de que ambos futbolistas se incorporasen junto al resto de sus compañeros en la sesión de trabajo de hoy en Barranco Seco.

Los amarillos regresaron al trabajo después del varapalo de la Copa en un día en el que Luis García pudo contar con todos sus hombres disponibles, ya que hubo una serie de jugadores que se quedaron en la Isla descansando y no se desplazaron hasta Extremadura.

Pronto estarán de vuelta

Por un lado, Jesé vuelve a ser parte del grupo tras sufrir una microrrotura en el isquio derecho que le ha mantenido en el dique seco desde el pasado 8 de octubre. Mientras tanto, Sandro retorna después de haberse operado la rodilla durante el verano.

Las Palmas comenzó a preparar hoy el duelo ante el Sporting de Gijón del próximo domingo (15.15 horas, Televisión Canaria).