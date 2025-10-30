UD LAS PALMAS
Jesé y Sandro, novedades en el entrenamiento de la UD Las Palmas
Los atacantes ya trabajan con el grupo y sus regresos a los terrenos de juego está cada vez más cerca
Dos regresos sonados. Sandro Ramírez y Jesé Rodríguez están de vuelta en los entrenamientos de una UD Las Palmas después de que ambos futbolistas se incorporasen junto al resto de sus compañeros en la sesión de trabajo de hoy en Barranco Seco.
Los amarillos regresaron al trabajo después del varapalo de la Copa en un día en el que Luis García pudo contar con todos sus hombres disponibles, ya que hubo una serie de jugadores que se quedaron en la Isla descansando y no se desplazaron hasta Extremadura.
Pronto estarán de vuelta
Por un lado, Jesé vuelve a ser parte del grupo tras sufrir una microrrotura en el isquio derecho que le ha mantenido en el dique seco desde el pasado 8 de octubre. Mientras tanto, Sandro retorna después de haberse operado la rodilla durante el verano.
Las Palmas comenzó a preparar hoy el duelo ante el Sporting de Gijón del próximo domingo (15.15 horas, Televisión Canaria).
- Así es como multará el nuevo radar de la DGT que entra en funcionamiento hoy en esta carretera de Gran Canaria
- Yeray Reyes continúa su imparable expansión: así será el local 'más espectacular
- Ni Triana ni Arucas: la ciudad de Gran Canaria que es conocida como 'la pequeña Sevilla' por su historia y su pasado comercial
- Una queja vecinal lleva al cierre la hamburguesería All or Nothing en Triana
- Un propietario recupera su vivienda en Vargas en un descuido de los ocupas
- A qué hora juega la UD Las Palmas contra el CD Extremadura y cómo seguir en directo el partido de Copa del Rey
- Hallado el cadáver de un hombre en un parque de Tamaraceite
- Una veintena de jóvenes ataca a dos menores migrantes en un parque de Telde