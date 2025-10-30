Lorenzo Amatucci sobre el papel de favorito de la UD Las Palmas: «Debemos tomarlo como una virtud»

Sin regalar nada, pero sin renunciar al papel de candidatos. Amatucci ejerció de portavoz de la UD Las Palmas a pocos días de afrontar todo un clásico en El Molinón – Enrique Castro Quini, ante el Sporting de Gijón. El italiano, uno de los nombres propios de la plantilla por su rendimiento, dejó claro que en el vestuario el objetivo es «ascender», y subrayó que ser considerado favorito debe verse como algo positivo.

«Debemos asumir el papel de favoritos como una virtud; si la gente nos coloca ahí es porque tenemos posibilidades, y yo creo en ello. Veo al equipo en un nivel muy alto y con continuidad, que es lo más importante en una categoría tan igualada como esta, donde hay muchos equipos en pocos puntos. No podemos regalar nada, ni un minuto ni un entrenamiento. El que menos se relaje será el que logre el objetivo», destacó uno de los pilares del fútbol que está practicando el conjunto de Luis García.

Una Copa olvidada y un inicio dubitativo en lo individual

En cuanto a la eliminación copera, Amatucci considera que no es algo que vaya a «afectar al equipo», ni en el plano individual para quienes jugaron en Almendralejo, ni en lo colectivo. Asimismo, afirmó que ese tropiezo debe «quedar atrás, porque fue solo un partido».

«Desde mi punto de vista, no creo que nos afecte negativamente en los próximos encuentros fuera de casa. ¿Mis compañeros? Los veo entrenar bien y siempre lo dan todo. Estoy seguro de que tendrán otra oportunidad», comentó el italiano.

Por otra parte, el internacional sub 21 con Italia reconoció que, aunque ahora atraviesa un gran momento con la elástica amarilla, le costó adaptarse durante sus primeros días en Gran Canaria, ya que llegó a «un fútbol diferente, con métodos de entrenamiento distintos». «Esperaba tener minutos, pero al principio tuve algunas dificultades. Con el tiempo me he acostumbrado y ojalá pueda seguir contando con oportunidades; depende de mí y de lo que haga cada día», explicó.

En ese sentido, el mediocampista destacó la importancia del técnico Luis García, tanto por su «idea de juego», que se adapta perfectamente a sus características, como por su cercanía con los jugadores.

«El míster es una gran persona, dentro y fuera del campo. Siempre está atento a lo que ocurre más allá del fútbol, y eso es muy importante para nosotros. Con él me siento muy cómodo», expresó el dorsal 16.

Además, Amatucci apuntó que el fútbol español se adapta mejor a su estilo porque «es más técnico y se juega más con la cabeza que con el físico». «Esto me da ventajas. La mayor diferencia con Italia es que aquí todos los jugadores tienen buena capacidad técnica; allí el juego es más físico, pero en España hay más intensidad. Creo que mi forma de entender el fútbol encaja mejor aquí», añadió.

Una continuidad en el aire

Lorenzo Amatucci, cedido por la Fiorentina con una opción de compra para la UD Las Palmas, también habló sobre su futuro, dejando claro que desea «seguir en el club», aunque es algo que dependerá de los dos clubs.

«Estoy muy contento en Las Palmas. Me encuentro bien en la Isla, con mis compañeros y con el estilo de juego. Lo que suceda al final de temporada no lo sé, porque no depende solo de mí», concluyó.