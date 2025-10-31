La galería de los ex de la UD Las Palmas: el puente aéreo entre Asturias y Gran Canaria

Un partido que podría ser de Primera División, dos equipos con historia y jugadores que han pasado por ambos bandos. Lo de el domingo en El Molinón no sólo se va a resumir en un resultado final, sino también en el pasado de algunos futbolistas que han vestido las dos pieles: la de la UD Las Palmas y la del Sporting de Gijón, como es el caso del actual defensa central del conjunto asturiano Eric Curbelo. El natural de Santa Brígida afronta el que quizás sea el partido más emotivo de su carrera, porque por primera vez desde que abandonó el conjunto amarillo se tendrá que ver las caras con el equipo que defendió durante cinco años.

Hernán Santana en una foto de archivo durante su paso por el Sporting / LP/DLP

También con figuras con las que ha reído y llorado, pero sobre todo disfrutado como es el caso de Álex Suárez, pues con la más que probable ausencia de Mika Mármol, el capitán de la UD podría ser la pareja de baile de Barcia en el centro de la defensa. Sin embargo, la presencia de Curbelo sobre el césped del Molinón no es segura: echando la vista hacia atrás, el satauteño solo ha disputado dos partidos en Liga, divididos en 29 minutos. Tampoco llegó a recalar el curso pasado, cuando una lesión le mantuvo alejado de los terrenos de juego, disputando diez partidos.

Pero Eric Curbelo no es el único futbolista con pasado amarillo y un puente aéreo entre Gran Canaria y Asturias. A él se suman otros como Roque Mesa, Hernán Santana, Narciso Rodríguez o incluso Carmelo González. Nombres que han hecho de ambos clubes, tanto el canario como el asturiano, un poco más grande. Roque Mesa militó una temporada en el conjunto rojiblanco, justo antes de que los problemas económicos del club y el nuevo entrenador le hicieran cambiar de aires. Según explicó en Offsiders fue una etapa que recuerda con gran cariño. «Fue una pasada el año en el Sporting, de locos. Venían de no descender y estuvimos arriba, peleando por el ascenso. Entramos contra el Eldense en Playoff con un gol que metí yo. Fue un año espectacular».

Su nombre volvió a sonar

En el Sporting lo jugó todo y se volvió a sentir completo. Defendió el escudo durante 30 partidos (1.285’), anotó un gol y dio una asistencia. Además, fue una pieza clave en los dos partidos de ascenso. Aunque actualmente está sin equipo, este verano sonó en varias ocasiones para regresar a la UD Las Palmas junto a los dos viejos rockeros Viera y Jesé.

Hernán Santana es otro de los que figuran en la lista de eternos para ambos equipos. El de Breña Baja (La Palma) se formó en las categorías inferiores de la UD antes de dar el salto al primer equipo, donde estuvo seis años para luego recalar en el Sporting. Dos temporadas y media en las que el centrocampista sumó 31 encuentros entre Liga y Copa del Rey, aunque sí es cierto que la última temporada como rojiblanco estuvo marcada por sus notables ausencias, siendo protagonista en dos partidos.

Roque Mesa durante su presentación con el Sporting, en una foto de archivo / LP/DLP

Vestido de amarillo, uno de sus mayores éxitos fue ayudar a la UD a lograr el ascenso del 2015 y jugó junto a Viera y Jesé, que este curso regresaron al club. En septiembre de este año, después de 15 meses lesionado, anunció su fichaje por el Panadería Pulido, club que milita en la Tercera RFEF canaria en una nueva posición: la de central. Además, su nueva vida también está marcada por un podcast dirigido por él bajo el nombre Quien marca gana y donde entrevista a personalidades de todas las disciplinas deportivas.

Un estreno amarillo con el Sporting

Echando la vista hacia atrás, aparece otros ídolos como Narciso Rodríguez o Carmelo González. Rodríguez De Armas se incorporó a las filas del Sporting de Gijón en el verano de 1988, después de que en la campaña anterior la UD Las Palmas descendiera a Segunda División. Pero el amarillo siempre corrió por sus venas. Comenzó a defender el escudo con tan sólo 15 años, y dos cursos después debutó con el filial Las Palmas Atlético en 2ª B, y esa misma temporada se estrenó con el primer equipo en un partido de Copa frente al Cádiz. Su momento en Liga también llegó, justamente contra el Sporting.

Carmelo González, por su parte, también se formó en las inferiores de la UD, aunque su debut se remonta al 2001. Fichó por el Sporting en el verano del 2007/08 y ahí permaneció hasta febrero de 2013, cuando fichó por el Buriram United FC, de la Premier League de Tailandia.