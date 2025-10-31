Cuándo juega la UD Las Palmas esta jornada contra el Sporting de Gijón y cómo ver el partido gratis en TV o móvil

La UD Las Palmas quiere hacer borrón y cuenta nueva de su fatídico partido de Copa del Rey contra la UD Extremadura y se enfocará plenamente en su objetivo principal, la liga. Después de la eliminación copera, el equipo dirigido por Luis García concentrará todos sus esfuerzos en regresar a Primera División lo antes posible, ya que esta será su única competición en disputa.

El primer paso para demostrar que lo ocurrido en la Copa fue solo un mal día llegará en la próxima jornada contra el Real Sporting de Gijón. El conjunto amarillo se medirá al equipo asturiano el domingo 2 de noviembre a las 15:15 hora de Canarias (16:15 hora peninsular) en el estadio El Molinón - Enrique Castro 'Quini', en una nueva fecha de LaLiga Hypermotion.

La UD Las Palmas se centra 100% en ganar en liga

La derrota por 3-1 en Almendralejo podría marcar un punto de inflexión en esta temporada. Con una única competición en el horizonte para el equipo 'pío-pío', el objetivo principal de la plantilla es concentrar todos los esfuerzos en lograr el ansiado regreso a LaLiga EA Sports. La dinámica en la competición doméstica está siendo positiva, ya que la UD Las Palmas acumula cuatro partidos consecutivos sin conocer la derrota. Durante el mes de octubre, los amarillos se han mantenido invictos, sumando dos victorias y dos empates que les han permitido alcanzar la segunda posición en la clasificación.

En su último partido, el equipo dirigido por Luis García no logró pasar del empate a uno frente a la SD Huesca. Tras adelantarse los locales, Milos Lukovic igualó el marcador para los amarillos a tan solo 10 minutos del final del partido. Los encuentros como visitante se han convertido en el punto fuerte de la UD Las Palmas, que ha conseguido 9 de los 15 puntos posibles, posicionándose como el tercer mejor equipo fuera de casa. Después de sumar un punto en El Alcoraz, los amarillos buscarán llevarse los tres puntos en un estadio siempre difícil.

Con 19 puntos, la UD Las Palmas ocupa la segunda posición de la clasificación, y una victoria esta jornada le aseguraría mantenerla una semana más.

El Real Sporting de Gijón ha convertido El Molinón en una fortaleza

Solo dos equipos han sido capaces de ganar en El Molinón - Enrique Castro 'Quini' esta temporada. El Sporting ha conseguido 12 puntos de 18 posibles en casa gracias a cuatro victorias. El conjunto entrenado por Borja Jiménez ha ganado sus últimos tres partidos y actualmente es sexto en la clasificación. Tras un mal inicio que llevó a la destitución de Asier Garitano, los asturianos han remontado el vuelo y se han puesto a un punto de la UD Las Palmas.

Cómo ver gratis el partido Real Sporting de Gijón - UD Las Palmas

El encuentro entre el segundo y el sexto clasificado de LaLiga Hypermotion podrá disfrutarse de manera gratuita a través de varias plataformas. La Tele Canaria transmitirá este emocionante duelo en directo, permitiendo a todos los aficionados amarillos seguirlo tanto por televisión como mediante su aplicación móvil y su página web. Además, Gol TV, disponible en el canal Veo 7, también ofrecerá la retransmisión gratuita de este importante enfrentamiento.

Aparte de estos dos canales, las plataformas que retransmiten la Segunda División de manera habitual también retransmitirán el partido. Movistar Plus+, en su plan mensual de 9,99 euros, y DAZN ofrecerán el encuentro a través de LaLiga Hypermotion TV, que también está disponible en los operadores: Orange TV, Vodafone, Finetwork, Yoigo, Euskaltel, R, Telecable, Virgin Telco y Amazon Prime Video.

El árbitro dará inicio al partido Real Sporting de Gijón - UD Las Palmas a las 15:15 hora canaria y recuerda que puedes seguir la última hora del encuentro y toda la actualidad del equipo 'pío-pío' en LaProvincia.es.