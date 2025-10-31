Luis García sale en defensa de los señalados de Copa: “No hay que lapidarlos”

Con la mirada puesta en el Sporting de Gijón pero sin olvidar el batacazo en Copa del Rey ante el Extremadura. La UD Las Palmas vuelve a La Liga con el objetivo puesto en seguir con la etiqueta de invictos a domicilio ante un rival que está en racha en su campo. Un partido para volver a los orígenes y a la primera línea, a esa que ha convencido durante todo el curso pero sin lapidar a los protagonistas de Extremadura: “Todos hemos tenido un mal día y por eso no nos han matado. Los jugadores trabajan muy bien, ponerse a competir no es sencillo, el jugador también tiene su nerviosismo”, expresó en la rueda de prensa previa al encuentro.

Un Luis García que confía en su equipo, como ha repetido en reiteradas ocasiones, y que no tiene intención de examinar a nadie. “Confío en el equipo, en los jugadores que necesitan ese proceso. Hay que darles tranquilidad y no es un examen para ellos. Cada partido es una oportunidad para ser mejores”, apuntó. Una eliminatoria en la que no se facilitó la lista de convocados y una decisión que seguirá vigente: “No la voy a dar. Sé que para vosotros es valiosa pero para los entrenadores también”.

El técnico amarillo, convencido de que dar la lista puede perjudicar a la UD Las Palmas a la hora de hacer su partido, asegura además que el hecho de no ofrecer ninguna lista no es de equipo pequeño. “Hoy en día todo ha cambiado una barbaridad. Los entrenadores cada vez son más gestores y gente que busca estrategias para atacar al rival”, apuntó a modo de defensa. Aun así, asegura que la UD no puede depender de un resultado y expresa que el vestuario está bien anímicamente después de la debacle en Copa.

Anímicamente igual

“El equipo esta de la misma manera que antes que el partido aunque perder no nos gustó. Nosotros no podemos depender de un resultado. Tenemos que tener la mentalidad fuerte de saber que hay momentos buenos y malos. Equilibrio permanente porque la competición es larga”. Es por eso que la mentalidad amarilla ha hecho borrón y cuenta nueva para medirse al Sporting, un partido que García vivirá como un derbi por su pasado en el Oviedo. “Es especial porque he jugado muchos. Pero yo no juego, juega la UD y lo único que quiero es que hagamos un gran partido”.

Con las bajas de Jonathan Viera, RecobaSandro -que todavía le queda un poco según García-, Jesé Rodriguez o Marc Cardona, que lleva dos partidos ausente, el que podría volver a la convocatoria es Mika Mármol: “Va a viajar. Ha hecho una buena semana y toquemos madera, pero esperemos que todo vaya bien y viaje”.