LA PROVINCIA sortea entradas dobles para los partidos que la UD Las Palmas disputará en casa este mes de noviembre

La UD Las Palmas encara un mes de noviembre decisivo en LALIGA HYPERMOTION, con dos partidos en casa que prometen mantener en vilo a la afición amarilla.

El primero de ellos se jugará el sábado 9 de noviembre, a las 20:00 horas, frente al R. Racing Club, mientras que el segundo tendrá lugar el jueves 21 de noviembre, también a las 20:00 horas, ante el Albacete Balompié.

Dos citas de alto voltaje en el Estadio de Gran Canaria, donde el equipo buscará hacerse fuerte con el aliento de su hinchada para seguir escalando posiciones en la clasificación.

Ante la enorme expectación que despierta cada compromiso del conjunto amarillo, LA PROVINCIA pone en marcha un nuevo sorteo exclusivo entre sus suscriptores, ofreciendo la oportunidad de ganar entradas dobles para cada uno de estos dos encuentros.

Una ocasión perfecta para vivir en primera persona la emoción del fútbol, el ambiente del estadio y el espíritu competitivo de la UD Las Palmas.

La UD Las Palmas, a por la consolidación en casa

El conjunto dirigido por García Pimienta afronta este tramo de la temporada con el objetivo de reforzar su fiabilidad como local. Con el Estadio de Gran Canaria convertido en un auténtico fortín, los amarillos quieren mantener su buena dinámica y sumar puntos ante dos rivales directos en la lucha por el ascenso.

El choque frente al R. Racing Club promete ser un enfrentamiento de ritmo alto y emoción constante, mientras que la visita del Albacete BP, siempre un rival peligroso, pondrá a prueba la regularidad del bloque isleño. En ambos duelos, la afición volverá a ser el jugador número doce.

Sorteo exclusivo para suscriptores

Para premiar la fidelidad de quienes confían día a día en LA PROVINCIA, el periódico organiza este sorteo exclusivo entre sus suscriptores. Los participantes podrán optar a ganar entradas dobles para disfrutar de estos apasionantes encuentros en el Estadio de Gran Canaria.

¿Qué se puede ganar?

🎟 Una entrada doble para el partido UD Las Palmas – R. Racing Club (9 de noviembre, 20:00 h).

(9 de noviembre, 20:00 h). 🎟 Una entrada doble para el partido UD Las Palmas – Albacete BP (21 de noviembre, 20:00 h).

(21 de noviembre, 20:00 h). ⚽ La posibilidad de disfrutar del mejor fútbol en vivo, con el calor de la afición amarilla.

💛 Una experiencia única para compartir con quien tú elijas.

¿Cómo participar en los sorteos?

Participar es muy sencillo. Solo hay que seguir estos pasos:

Ser suscriptor de LA PROVINCIA. Si aún no lo eres, aprovecha nuestra súper oferta de Relanzamiento y únete a nuestra comunidad hoy mismo. Revisar que los datos de contacto estén correctamente actualizados en el área de usuario Mi cuenta para asegurarte de que tu correo y número de teléfono estén correctos. Rellenar los formularios de participación: al completarlos, ya estarás oficialmente inscrito en los sorteos.

👉 Apúntate aquí al sorteo de entradas dobles para el 9 de noviembre:

Sorteo de entradas para el partido del 9 de noviembre / LA PROVINCIA

👉 Apúntate aquí al sorteo de entradas dobles para el 21 de noviembre:

Sorteo de entradas para el partido del 21 de noviembre / LA PROVINCIA

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

📅 El sorteo de entradas para el partido del 9 de noviembre se celebrará el viernes 7, mientras que el sorteo para el encuentro del 21 de noviembre tendrá lugar el mismo viernes 21, ambos al mediodía.

Los ganadores serán contactados de inmediato a través de los datos registrados en su perfil de usuario. Por este motivo, resulta imprescindible comprobar y mantener actualizada la información personal en la sección 'Mi cuenta'.

Ventajas de ser suscriptor de LA PROVINCIA

Participar en sorteos como este es solo una de las muchas ventajas de formar parte de la comunidad de LA PROVINCIA.

Los suscriptores disfrutan de:

Acceso ilimitado a todas las noticias digitales y reportajes exclusivos.

Opinión de firmas destacadas y análisis de expertos.

Navegación sin publicidad invasiva.

Sorteos, promociones y experiencias exclusivas a través del Club+.

Con tu suscripción, no solo estás informado: también vives el deporte, la cultura y el entretenimiento de Canarias como nadie, como lo que se ofrece ahora: estar en el Estadio de Gran Canaria animando a la UD Las Palmas en dos choques de máxima emoción.

👉 Este noviembre, acompaña a la UD Las Palmas en su camino hacia la victoria.

Suscríbete a LA PROVINCIA, y además de apoyar al periodismo local, participa en el sorteo y vive desde la grada la emoción del fútbol en el Estadio de Gran Canaria y acompaña al equipo amarillo en su camino por la LALIGA HYPERMOTION.

¡Mucha suerte y nos vemos en el Estadio de Gran Canaria! ✨⚽💛