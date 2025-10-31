UD Las Palmas sortea la camiseta oficial de Ale García: cómo participar paso a paso

La Unión Deportiva Las Palmas ha puesto en marcha un sorteo especial entre sus seguidores de Instagram. El premio: la camiseta oficial del futbolista Ale García, una de las jóvenes promesas del club amarillo. Esta iniciativa busca acercar aún más a la afición al equipo y premiar su fidelidad.

El sorteo estará vigente hasta el próximo 10 de noviembre, y participar es muy sencillo. A continuación, te explicamos los pasos y los requisitos legales que debes conocer para no quedarte fuera de esta oportunidad.

Para entrar en el sorteo y optar a ganar esta camiseta tan especial, los usuarios deberán cumplir con tres sencillos requisitos:

Seguir en Instagram tanto la cuenta oficial de @udlaspalmasoficial como la del jugador @ale6garcia. Dar “me gusta” al post del sorteo publicado en la cuenta del club. Mencionar a un amigo en los comentarios del post.

Cada comentario con una mención se considera una participación, por lo que cuantas más personas etiquetes (en comentarios diferentes), más oportunidades tendrás de ganar.

¿Hasta cuándo se puede participar?

La fecha límite para participar en este sorteo es el 10 de noviembre de 2025. Tras el cierre del plazo, la UD Las Palmas seleccionará al ganador de forma aleatoria entre todos los participantes que hayan cumplido con las condiciones mencionadas.

Como en toda acción promocional de este tipo, la UD Las Palmas ha publicado las bases legales completas del sorteo, que están disponibles en su página web oficial:

Consulta aquí las bases legales del sorteo

Entre los aspectos clave que recogen estas bases se encuentran:

Requisitos de participación.

Proceso de selección del ganador.

Derechos de imagen y protección de datos.

Exclusión de perfiles fraudulentos o participaciones automatizadas.

Contacto con el ganador y plazo para reclamar el premio.

Es importante que los interesados revisen estos detalles para asegurarse de que cumplen con todos los requisitos y no pierdan la posibilidad de recibir el premio.