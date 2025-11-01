Dar o esconder la lista: la UD Las Palmas entrena de incógnito en Mareo y el Sporting sí publicita los 20 citados

Rivales y con proceder antagónico. Ocultimo o transparencia. La guerra de las listas. La UD Las Palmas, que voló hoy a primera hora a Gijón, tiene previsto ejercitarse esta tarde en la Ciudad Deportiva de Mareo como último preparativo para el pulso de mañana ante el Sporting en El Molinón (15.15 horas, TVC).

Mientras los amarillos acuden de incógnito a la capital asturiana -no se ha hecho oficial la relación de los 23 citados-, el conjunto de Borja Jiménez sí comunica su lista de 20 efectivos. Con bajas de peso como Corredera, Dubasin u Otero, los rojiblancos se ven obligados a tirar de su filial.

Por petición expresa de Luis García Fernández, la UD no traslada a su afición la relación de jugadores que se desplazan a la Península desde la pasada contienda ante el CD Leganés en el Municipal de Butarque del 20 de septiembre -victoria amarilla por la mínima con tanto de Ale García-. Este protocolo se ha mantenido en las salidas a Granada (0-0), Huesca (1-1) y la bochornosa eliminación copera ante el Extremadura de la Segunda RFEF (3-1).

De cara al duelo de mañana en El Molinón, un pulso de dimensión de Primera por la historia de los dos contendientes, tampoco hay lista. La explicación del técnico ovetense de la UD se reduce a "no dar pistas a los rivales". Desde ese hermetismo, esta tarde, según el plan de trabajo 'pío pío', el plantel, de incógnito para su parroquia, trabajará en Mareo. Directos a la guarida del enemigo.

Justificación surrealista: matar al mensajero

En la previa al pulso copero ante el Extremadura del pasado lunes, Luis García, ante las preguntas de los medios, aclaró que no había lista porque "algunos medios están sacando información antes y no nos ayuda. Vivimos unos tiempos en los cuales la información es vital". Esta tarde, la información está en Mareo, el cuartel general del Sporting de Gijón y centro neurálgico de operaciones del enemigo.

Ayer, con un talante más dialogante y empático, García desveló que Mika Mármol viajaría. Este extremo quedó confirmado esta mañana en el Aeropuerto de Gran Canaria. Otros clubes como la SD Eibar o el Tenerife de la Primera RFEF tampoco publicitan sus listas. Son los tiempos del telón de acero de plata.