Previa Sporting-UD Las Palmas: Un oviedista en el banquillo de El Molinón busca la gloria para enmendar el bochorno copero
El cuadro del ovetense Luis García, que afronta su particular derbi asturiano, desafía al invicto club de Borja Jiménez para seguir segundos (mañana, 15.15 horas y por TVC); Lukovic, Ale García, Kirian y Viti apuntan al 'ataque total'
Con Mika Mármol y un oviedista en el banquillo visitante de El Molinón. Aguarda un maletín de plata. Duelo de Primera en un escaparte de Dior con sidra. La UD Las Palmas, con la novedad del zaguero catalán en la convocatoria -regresa 42 días después por una lesión musclar-, desafía mañana al invicto Borja Jiménez y a su Sporting de Gijón renacido (desde las 15.15 horas y por la TVC).
Los amarillos, con las bajas de Sandro Ramírez, Viera, Jesé, Marc Cardona y Recobita, están intratables de visitantes y deben defender su segunda plaza. Con el triunfo de ayer del Racing de Santander, los de José Alberto López ya son son primeros destacados con seis unidades de diferencia. Con 30.000 almas en el feudo rojiblanco, es un pulso de órdago para superar el humillante episodio de Copa ante el Extremadura en Almendralejo.
Mika será suplente por el gran nivel de la zaga de hormigón armado. Marvin Park, Suárez, Barcia y Enrique Maradoniano Clemente han mostrado credenciales de sobra. No hay mikadependencia. Con Dinko Horkas como sepultero de debates (doce partidos, doce titularidades), en la medular se postula la repetición del dúo dinámico Enzo-Amatucci. Cemento y Armani. Arte y disciplina. Arriba, Ale García, Lukovic, Kirian, Viti, Gil...La generación infinita de escapistas al radar al enemigo.
Los incombustibles en este ciclo del catenaccio de Covadonga, que cuenta con el borrón humillante del desliz copero. Pero en Liga, lo que cuenta, segundos e invictos lejos del Gran Canaria. Solo dos dianas recibidos en el Nuevo Arcángel y El Alcoraz y la certeza de no ser inferiores a nadie.
La mansión de Eric Curbelo
El Sporting, tres victorias consecutivas con Borja Jiménez -que suplió al destituido Garitano-, está a un punto de la segunda plaza de la UD. Sedientos de gloria y venganza (la UD encadena dos victorias en la guarida de la fabada, cosechadas con 2022 con Pimienta de arquitecto). Corredera y Dubasin figuran en la relación de ausencias, dos bajas de peso que se suman a Campos, Joel, Otero y Loum.
Con dos tantos de Lukovic en los últimos 114 minutos de competición, el gran momento de forma del ariete serbio conforma el Binter hacia la esperanza. Pólvora y rigor defensivo. Los aliados de este proyecto que ya ha sido bautizado como aspirante firme a la gloria por los rivales.
Por su parte, Luis García guarda silencio y no quiere el rol de favorito. Con el segundo mayor tope salarial de la categoría (solo superado por el Leganés) y 24.000 abonados, la UD tiene 90 minutos para presentar su candidatura al ascenso. Lo hace nun escenario mágico, que ha coronado a Vitolo o a Viera. Pimienta conoce el camino.
En el banquillo del Sporting, el defensa satauteño Eric Curbelo (29 minutos en este curso con el cuadro sportinguista y que no se ha estrenado con Borja), que alcanzó los 159 duelos de amarillo de 2018 a 2024. Se cruza con su 'hermano' Álex Suárez con el que voló del Anexo a la fama del primer equipo. De la factoría al ascenso con Pimienta (2023) y a jugar en el Bernabéu.
