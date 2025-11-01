Sporting de Gijón – UD Las Palmas: duelo clave en El Molinón

El fútbol de LaLiga Hypermotion 2025-2026 regresa este domingo con un encuentro de alto voltaje entre el Real Sporting de Gijón y la UD Las Palmas, en directo desde El Molinón. El choque corresponde a la jornada 12 y podrá seguirse a partir de las 15:15 horas a través de Televisión Canaria, la web rtvc.es (con geobloqueo fuera de Canarias) y las redes sociales de RTVC.

La narración estará a cargo de Jesús Alberto Rodríguez, acompañado por los comentarios técnicos de Miguel Ángel Valerón, en una retransmisión que promete emoción y análisis de calidad.

UD Las Palmas busca recuperar sensaciones tras la Copa del Rey

El conjunto amarillo llega a Gijón tras su eliminación en la Copa del Rey, donde cayó 3-1 ante el CD Extremadura. A pesar del tropiezo, el equipo insular mantiene una posición privilegiada en la tabla: es segundo clasificado, después de empatar en su último encuentro liguero frente al Huesca.

El técnico canario confía en que la plantilla recupere su mejor versión ante un rival directo por los puestos de playoff de ascenso.

El Sporting, en plena racha ganadora

Por su parte, el Sporting de Gijón atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada. Los asturianos ocupan la sexta posición en la clasificación y encadenan tres victorias consecutivas, un impulso que ha devuelto la ilusión a la afición rojiblanca.

Jugar en El Molinón será un factor clave: el estadio gijonés se prepara para recibir un lleno casi total en apoyo a su equipo, decidido a mantener su racha triunfal.

Un reencuentro con historia

Ambos equipos vuelven a verse las caras en la categoría de plata del fútbol español, tras el paso de la UD Las Palmas por LaLiga EA Sports. Su último enfrentamiento fue en la temporada 2023-2024 y terminó con empate sin goles en el Estadio de Gran Canaria.

El duelo promete ser un nuevo capítulo en una rivalidad que combina tradición, talento y aspiraciones de ascenso.