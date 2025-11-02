El análisis de Josu Uribe sobre el Sporting de Gijon-UD Las Palmas: Cuidado con los "pío pío"

A la orilla del Piles nos visita el segundo clasificado y recién descendido, la Unión Deportiva Las Palmas. Para mí es un orgullo hablar del club canario, al que tuve el honor de dirigir y que me dio la oportunidad de ser profesional del fútbol cuando era un crío. Venía de ascender al Ribadesella a Segunda División B y confiaron en mí a muerte, cuando pocos lo hubiesen hecho. Estaré eternamente agradecido al fútbol canario y al club amarillo.

Son dos clubes muy parejos en historia, con más de 40 años en Primera, con subcampeonatos en Liga y en Copa y diversas clasificaciones para competiciones europeas. Ambos clubes rozaron la gloria –pero no la alcanzaron– a finales de los 70 e inicios de los 80. En aquellos tiempos se daba mucha importancia a la gente de la casa. Dos modelos muy parecidos, con dos aficiones enormes, en el mítico Insular y el viejo Molinón. Recién descendido y con el segundo límite salarial de la categoría, Las Palmas tiene la obligación de pelear el ascenso y recuperar el lugar perdido.

De la mano de un asturiano como Luis García, y con una masa social enorme –que ayuda, pero también es muy exigente con el club–, buscarán el ansiado regreso a Primera. Luis García es un técnico muy metódico, al que le gusta plasmar su ideario futbolístico en sus equipos. Es un entrenador que prioriza ser protagonista a lo largo de todo el partido, buscando el control del juego y el ritmo, intentando siempre jugar en campo rival.

La incorporación del técnico ovetense ha sido un acierto. Si le dan tiempo hará un enorme trabajo en el club canario. Ha conseguido un equipo bastante equilibrado en números, siendo uno de los que menos encaja en la categoría, aunque a nivel ofensivo debe mejorar sus registros para situarse en la parte alta de la competición.

Llama la atención que es un conjunto que casi dobla en índice de posesión a sus rivales. Solo en dos partidos perdió esos valores, frente a Córdoba y Eibar, curiosamente haciendo tres goles en cada uno y sumando seis puntos. Esto demuestra que también es capaz de manejar las transiciones, gracias a jugadores técnicamente muy buenos y rapidísimos para atacar espacios y buscar acciones individuales.

La posesión tiene valor dependiendo de para qué la uses: lo realmente importante es hacer daño al rival y desbordar. Defensivamente es un equipo que se siente más cómodo defendiendo lejos de su área, usando con mucha agresividad la presión tras pérdida. Sin embargo, sufre más cuando el rival le obliga a retroceder y defender en bloque bajo; ahí no se siente nada cómodo.

Su modelo de juego se basa en un 1-4-2-3-1, dando mucha importancia a las superioridades en la zona de iniciación, invitando al rival a presionarle alto. Tienen capacidad para salir de esa presión y transitar con enorme peligro gracias a la calidad de sus jugadores.

Destaca la presencia de dos laterales muy ofensivos, Marvin y Clemente, que están haciendo un enorme trabajo. En el centro de la defensa, jugadores con experiencia como Álex, Barcia y Mármol, importantes tanto en la salida de balón que requiere el técnico como en los duelos defensivos. En el doble pivote, futbolistas de mucho nivel para la categoría como Amatucci y Loiodice, que aportan juego y equilibrio permanente al grupo, junto al enorme Miriam, ya afortunadamente recuperado.

Una línea por delante con jugadores de muchísimo nivel y desborde como Iván Gil, FusterAle GarcíaPejiño y Recoba.

En la posición de "9", el serbio Lukovic se ha ganado la titularidad gracias a sus goles y a su movilidad constante, por delante de jugadores de nivel como Matas y Marc Cardona.

No olvidemos que en la plantilla tienen tres canarios de enorme nivel como Jesé, Sandro y Jonathan Viera, que por distintas circunstancias no han tenido demasiado protagonismo hasta el momento.

Será un partido exigente para el Real Sporting, tanto por la enorme calidad del rival como por las bajas importantes que para este encuentro tendrá Borja Jiménez.

Se espera un choque muy complicado, porque Las Palmas mantiene muy bien el control del juego y no es fácil robarle arriba. Pero también sabe transitar y hacer daño cuando encuentra espacios, y si el partido lo pide, lo sabe explotar a la perfección. Después de tres victorias consecutivas, hay que buscar la cuarta con los mismos valores del domingo pasado: espíritu de trabajo y esfuerzo colectivo. Hay que olvidarse de los que faltan y convencer a los que juegan de que tienen nivel suficiente para sacar el partido adelante. Ese trabajo, el míster del Sporting lo maneja muy bien.

Viene un muy buen equipo, pero en la vida –como en el fútbol– los estados anímicos son fundamentales para triunfar, y ahora los rojiblancos son muy fuertes en ese aspecto y están convencidos de lo que hacen. Toca trabajo en equipo más que nunca ante la baja de jugadores determinantes en la parcela ofensiva. Es un día para demostrar la fuerza del grupo y lograr una nueva victoria.

No olvidemos la importancia del empuje de El Molinón en la victoria del pasado fin de semana. El equipo lo necesita más que nunca, y la afición no fallará… Pero cuidado, que vienen los "pío pío".