Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

'Good Bye' Ale García, el enésimo regreso de Pejiño en la UD Las Palmas y pitos para Viti

El técnico amarillo Luis García prescinde del pichichi, con molestias, y saca del armario al gaditano; Fuster, Lukovic, Gil y Amatucci lideran el nuevo orden ofensivo

Imagen del Molinón, antes de la disputa de la 12ª jornada del curso liguero.

Imagen del Molinón, antes de la disputa de la 12ª jornada del curso liguero. / LA PROVINCIA / DLP

Paco Cabrera

Paco Cabrera

GIJÓN

Sin Ale García y la enésima oportunidad a Pejiño. Los ingredientes sorpresas del Starbucks de Luis García Fernández. El técnico ovetense de la UD prescinde del pichichi, tocado por unas molestias, y apuesta por Lukovic, Pejiño, Fuster, Gil y el dúo dinámico Enzo-Amatucci. En la zaga, Viti releva al incombustible MarvinPark en el lateral derecho del engranaje táctico de la UD Las Palmas. De tal manera, que el cuadro grancanario forma con Dinko Horkas, Viti, Suárez, Barcia, Clemente, Enzo, Amatucci, Pejiño, Fuster, Gil y el pistolero Lukovic.

Aficionados de la UD Las Palmas, esta tarde, en El Molinón.

Aficionados de la UD Las Palmas, esta tarde, en El Molinón. / LA PROVINCIA / DLP

Por su parte, en el Sporting, Amadou ejerce de nueve. Con García, Gelabert y Rosas en esa línea por detrás de la nómina de pólvora. Nacho Martín y Justin ejerce de timoneros en un plantel repleto de ausencias. Curbelo está en el banquillo, en un proyecto que está invicto con Borja Jiménez. Cuando se citó a los jugadores de la UD, Viti Rozada fue pitado por su pasado en el Real Oviedo.

Hermógenes Celada, presidente de la Peña La Bañeza, alza los puños en el paseo de San Lorenzo.

Hermógenes Celada, presidente de la Peña La Bañeza, alza los puños en el paseo de San Lorenzo. / LA PROVINCIA / DLP

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así es como multará el nuevo radar de la DGT que entra en funcionamiento hoy en esta carretera de Gran Canaria
  2. Josu Uribe: «Me repatea muchísimo ver en el Sporting o en la UD Las Palmas un jugador que no suma nada y que no es mejor que el de la casa»
  3. Hallado el cadáver de un hombre en la Avenida Marítima
  4. Yeray Reyes continúa su imparable expansión: así será el local 'más espectacular
  5. Centenares de afectados por el cierre de una clínica estética en Canarias: «Debo mil euros por un servicio que no voy a recibir»
  6. Ni Triana ni Arucas: la ciudad de Gran Canaria que es conocida como 'la pequeña Sevilla' por su historia y su pasado comercial
  7. El cadáver hallado en la Avenida Marítima con un pasaporte y un móvil ensangrentado es de un hombre de 41 años
  8. A qué hora juega la UD Las Palmas contra el CD Extremadura y cómo seguir en directo el partido de Copa del Rey

'Good Bye' Ale García, el enésimo regreso de Pejiño en la UD Las Palmas y pitos para Viti

'Good Bye' Ale García, el enésimo regreso de Pejiño en la UD Las Palmas y pitos para Viti

El análisis de Josu Uribe sobre el Sporting de Gijon-UD Las Palmas: Cuidado con los "pío pío"

El análisis de Josu Uribe sobre el Sporting de Gijon-UD Las Palmas: Cuidado con los "pío pío"

Previa Sporting-UD Las Palmas: Un oviedista en el banquillo de El Molinón busca la gloria para enmendar el bochorno copero

Previa Sporting-UD Las Palmas: Un oviedista en el banquillo de El Molinón busca la gloria para enmendar el bochorno copero

Sporting de Gijón – UD Las Palmas: duelo clave en El Molinón

Sporting de Gijón – UD Las Palmas: duelo clave en El Molinón

Dar o esconder la lista: la UD Las Palmas entrena de incógnito en Mareo y el Sporting sí publicita los 20 citados

Dar o esconder la lista: la UD Las Palmas entrena de incógnito en Mareo y el Sporting sí publicita los 20 citados

Sporting-UD Las Palmas, el Madrid-Barça de Segunda: 78 cursos en Primera, 48.000 abonados, 260.000 legionarios...

Sporting-UD Las Palmas, el Madrid-Barça de Segunda: 78 cursos en Primera, 48.000 abonados, 260.000 legionarios...

La galería de los ex de la UD Las Palmas: el puente aéreo entre Asturias y Gran Canaria

La galería de los ex de la UD Las Palmas: el puente aéreo entre Asturias y Gran Canaria

UD Las Palmas sortea la camiseta oficial de Ale García: cómo participar paso a paso

UD Las Palmas sortea la camiseta oficial de Ale García: cómo participar paso a paso
Tracking Pixel Contents