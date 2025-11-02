'Good Bye' Ale García, el enésimo regreso de Pejiño en la UD Las Palmas y pitos para Viti

Sin Ale García y la enésima oportunidad a Pejiño. Los ingredientes sorpresas del Starbucks de Luis García Fernández. El técnico ovetense de la UD prescinde del pichichi, tocado por unas molestias, y apuesta por Lukovic, Pejiño, Fuster, Gil y el dúo dinámico Enzo-Amatucci. En la zaga, Viti releva al incombustible MarvinPark en el lateral derecho del engranaje táctico de la UD Las Palmas. De tal manera, que el cuadro grancanario forma con Dinko Horkas, Viti, Suárez, Barcia, Clemente, Enzo, Amatucci, Pejiño, Fuster, Gil y el pistolero Lukovic.

Aficionados de la UD Las Palmas, esta tarde, en El Molinón. / LA PROVINCIA / DLP

Por su parte, en el Sporting, Amadou ejerce de nueve. Con García, Gelabert y Rosas en esa línea por detrás de la nómina de pólvora. Nacho Martín y Justin ejerce de timoneros en un plantel repleto de ausencias. Curbelo está en el banquillo, en un proyecto que está invicto con Borja Jiménez. Cuando se citó a los jugadores de la UD, Viti Rozada fue pitado por su pasado en el Real Oviedo.