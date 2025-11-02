Luis García no se baja del burro: "El punto es válido y la UD Las Palmas vuelve con portería a cero"
El estratega ovetense desecha falta de ambición tras pasar de puntillas en El Molinón ante un mermado Sporting; confirma la caída de Ale García del once por molestias
Luis García vio otro partido. El técnico de la UD Las Palmas considera que su equipo completó méritos suficientes para llevarse los tres puntos de El Molinón. "Nos vamos con dos puntos menos de lo que merecíamos (...) Hemos puesto fútbol y ambición hasta el final", determinó el estratega ovetense.
Además, aclaró que puntuar en El Molión no es sencillo. "En este campo tan difícil, el Sporting nos defendía 5-4-1 o 6-3-1 por muchos momentos, con un bloque muy bajo. Tuvimos un balón al palo y otras claras situaciones como para haber abierto el marcador". Y recordó que cierran un triple enfrentamiento por tierras peninsulares de forma satisfactoria. "Fue una semana frenética para los jugadores (...) Se lo han dejado todo para ganar el partido. Nos faltó acierto en los metros finales. Estoy muy orgulloso de los jugadores. Hoy ha sido un día de equipo", valoró tras ser cuestionado por la falta de pegada.
Roja surrealista
No se mojó sobre la expulsión de Lukovic, que luego fue desechada por el VAR. "Me ha sorprendido la tarjeta de roja a Lukovic. Me ha parecido que era un golpe totalmente fortuito. Para estas cosas ha venido el VAR para corregir estos claros y manifiestos errores (...) Los árbitros tienen una labor muy complicada y el video arbitraje puede arreglar estas situaciones. Habría sido otro partido a partir de la roja".
Se mosqueó ante el recordatario de la nutrida ausencias en el Sporting. "No he hablado en momento alguno de las bajas nuestras. Por eso creemos mucho en el equipo, en que cada uno esté vivo por participar. Los jugadores se han dejado el alma". E insiste en el valor del punto. "El punto es válido, porque es positivo sumar. Estamos sin perder fuera de casa y volvemos con la portería a cero".
Y confirma la caída de Ale García del once titular de la UD Las Palmas. "Los que salieron estaban preparados para competir y así lo han demostrado...Y era por una cuestión de molestias".
- Así es como multará el nuevo radar de la DGT que entra en funcionamiento hoy en esta carretera de Gran Canaria
- Josu Uribe: «Me repatea muchísimo ver en el Sporting o en la UD Las Palmas un jugador que no suma nada y que no es mejor que el de la casa»
- Hallado el cadáver de un hombre en la Avenida Marítima
- Centenares de afectados por el cierre de una clínica estética en Canarias: «Debo mil euros por un servicio que no voy a recibir»
- Yeray Reyes continúa su imparable expansión: así será el local 'más espectacular
- Ni Triana ni Arucas: la ciudad de Gran Canaria que es conocida como 'la pequeña Sevilla' por su historia y su pasado comercial
- El cadáver hallado en la Avenida Marítima con un pasaporte y un móvil ensangrentado es de un hombre de 41 años
- A qué hora juega la UD Las Palmas contra el CD Extremadura y cómo seguir en directo el partido de Copa del Rey