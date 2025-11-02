Luis García no se baja del burro: "El punto es válido y la UD Las Palmas vuelve con portería a cero"

Luis García vio otro partido. El técnico de la UD Las Palmas considera que su equipo completó méritos suficientes para llevarse los tres puntos de El Molinón. "Nos vamos con dos puntos menos de lo que merecíamos (...) Hemos puesto fútbol y ambición hasta el final", determinó el estratega ovetense.

Además, aclaró que puntuar en El Molión no es sencillo. "En este campo tan difícil, el Sporting nos defendía 5-4-1 o 6-3-1 por muchos momentos, con un bloque muy bajo. Tuvimos un balón al palo y otras claras situaciones como para haber abierto el marcador". Y recordó que cierran un triple enfrentamiento por tierras peninsulares de forma satisfactoria. "Fue una semana frenética para los jugadores (...) Se lo han dejado todo para ganar el partido. Nos faltó acierto en los metros finales. Estoy muy orgulloso de los jugadores. Hoy ha sido un día de equipo", valoró tras ser cuestionado por la falta de pegada.

Roja surrealista

No se mojó sobre la expulsión de Lukovic, que luego fue desechada por el VAR. "Me ha sorprendido la tarjeta de roja a Lukovic. Me ha parecido que era un golpe totalmente fortuito. Para estas cosas ha venido el VAR para corregir estos claros y manifiestos errores (...) Los árbitros tienen una labor muy complicada y el video arbitraje puede arreglar estas situaciones. Habría sido otro partido a partir de la roja".

Se mosqueó ante el recordatario de la nutrida ausencias en el Sporting. "No he hablado en momento alguno de las bajas nuestras. Por eso creemos mucho en el equipo, en que cada uno esté vivo por participar. Los jugadores se han dejado el alma". E insiste en el valor del punto. "El punto es válido, porque es positivo sumar. Estamos sin perder fuera de casa y volvemos con la portería a cero".

Y confirma la caída de Ale García del once titular de la UD Las Palmas. "Los que salieron estaban preparados para competir y así lo han demostrado...Y era por una cuestión de molestias".