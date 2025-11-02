Un palo y buenas noches en la UD Las Palmas

La UD Las Palmas de las ocasiones perdidas. Invictos a domicilio pero sin ambición en El Molinón. Frente a un equipo inofensivo y con la afición amarilla remando desde el córner, los de Luis García más que sumar un punto, perdieron dos. Con una superioridad en el césped, a los grancanarios les falló una vez más el gol, ese que parece resistirse en los partidos más determinantes —ocurrió en Extremadura en una noche de vergüenza y volvió a suceder ayer, cuando tenían el caramelo en la mano—. Un encuentro que se resumió en un palo de Lukovic antes de dar las buenas noches. Apagón y de vuelta a la Isla con la mentalidad técnica de que el equipo mereció más.

Los jugadores de la UD protestan ante la roja a Lukovic antes de que el árbitro fuera al VAR y la quitara / LOF

Dinko fue el ángel de la guarda de una UD desanimada, con mucho toque pero con poca determinación. Sin Ale García en el once inicial, fue Lukovic el que tomó las riendas de un equipo sin hambre y marcado por los constantes cambios de guion. Porque ayer Luis García lo volvió a hacer: está negado a encontrar su once ideal en la UD y sigue sin repetir cromos en estas primeras 12 jornadas —trece si contamos el encuentro de Copa del Rey—. Una tarde en la que las estadísticas tuvieron la razón con dos tiros a puerta y nueve remates en 97’ de desilusión.

El Sporting planteó a los amarillos un partido para que ganaran, pero la UD no fue suficiente. La temprana hora pasó factura a un grupo que parecía que estaba durmiendo la siesta. Además, los cambios fueron insuficientes y llegaron demasiado tarde, justo cuando el tiempo se estaba acabando. Echó de menos la afición a un Ale García ausente. El pichichi se quedó en el banquillo hasta el minuto 62 para que doce minutos más tarde se produjera el segundo cambio de fichas: el recién recuperado Mika Mármol por un Iván Gil lejano, que parece haber ido de más a menos esta temporada. El colmo llegó en el 86’, cuando el técnico ovetense decidió que su último cambio era Kirian Rodríguez. Justo cuando el reloj corría a toda prisa y el árbitro estaba a punto de pitar el final el partido.

Una de cal y una de arena

Los de Luis García parece que no quieren terminar de ilusionar a su gente y dan una de cal y una de arena: de la superioridad frente al Eibar (3-1) al empate en Huesca (1-1) y al mal sabor de boca en Extremadura (3-1). Pero el problema va más allá, porque en esta maratón de Segunda División hay que mantener un cierto equilibrio para poder escalar sin que haya un derrumbe de tierras que te deje en la zona baja de la tabla. Sin un delantero al que agarrarse y sin un esquema claro, la UD sobrevive a base de sustos en una competición más que igualada.

El capítulo bueno de la película llega, de nuevo, con el muro defensivo. Sergio Barcia sigue siendo decisivo, Álex Suárez cada vez está más involucrado y Mika Mármol parece estar disponible 42 días después. Dinko Horkas, por supuesto, fue el responsable de que la UD pudiera sumar al menos un punto en Asturias. El próximo examen llega el domingo. Con el Gran Canaria como escenario, bajo el foco de una afición que pide más y que le supo a poco el punto y con un rival que va lanzado a la Primera División. Mucho que recapacitar y una pausa para la autocrítica.