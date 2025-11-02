La UD Las Palmas de los bostezos, pijama y orinal sale ilesa de El Molinón

Bostezos que valen puntos. Bostezo, pijama, orinal y ascenso. La UD Las Palmas arrancó, otra vez, un punto desde el oficio, el rigor y la portería a cero. La nomenclatura del oficio. De profesión, arquitectos del rigor. La formación amarilla salió ilesa del templo de la fabada de El Molinón con la fórmula del pragmatismo con disparo de Lukovic al palo. El ariete serbio fue expulsado en el 60' y la acción fue revisada en una contienda que significó la vuelta de Mika Mármol al verde un mes y medio después.

Con un tiro de Pablo García, que salió rozando al palo, la UD comenzó en desventaja. Luego Viti Rozada, pitado por un escenario mundialista, acarició el 0-1 a los ocho minutos de la contienda. Lluvia de centros y la fe ciega, sin compañía, del francotirador Lukovic. Todo giró en torno a la figura del nueve, sin fútbol y sin magia, la UD queda reducida a cenizas. La nada o la inspiración del pistolero balcánico. Estar pendientes del latido de Lukovic es el peaje de un planteamiento rácano, sin ideasz; carente de fantasía e inspiración.

Ya en el segundo acto, el Sporting-UD, esa guerra de las galaxias de un orden de Primera, quedó atrapada en un ida y vuelta sin desborde. Cero fútbol. Cero creatividad. El colegiado se convirtió en protagonista, con una actuación nefasta, dejando el pulso sin cobertura. Disparo de Gelabert (79') y la vuelta de Mika para acabar con un sistema con cuatro centrales.

Sporting de Gijón - UD Las Palmas / Agencia LOF

El catenaccio de Covadonga forzó terminar con Suárez, Barcia, Mika y Enrique Clemente. Cuatro defensas de primer orden y un pulso marcado por el tedio. Así fueron lloviendo los minutos, para una UD que sigue luciendo compromiso defensivo con dos tantos encajados de visitante tras 540 minutos. Los legionarios del rigor y de los bostezos.

Ale García ejerció de Mata pero la falta de gol resulta alarmante en este equipo. Ovación de El Molinón para Kirian que entró para aportar algo de inspiración en el 85'. Cambios tarde y carentes de impacto. Un proyecto que se sostiene en la aristocracia de la tabla desde el rigor. El resto, nada de nada. Lo de no dar la lista vale de referencia. Nadie ofrece credenciales de superioridad y dominio. Es un equipo ramplón, raquítico y sin pegada. Te da para apiadarte de un Sporting mediocre. El resto es folclore.