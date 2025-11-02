La UD Las Palmas de los bostezos, pijama y orinal sale ilesa de El Molinón
La formación de Luis García se atasca ante el Sporting (0-0) y desperdicia una gran oportunidad de besar la segunda plaza; palo de Lukovic
Bostezos que valen puntos. Bostezo, pijama, orinal y ascenso. La UD Las Palmas arrancó, otra vez, un punto desde el oficio, el rigor y la portería a cero. La nomenclatura del oficio. De profesión, arquitectos del rigor. La formación amarilla salió ilesa del templo de la fabada de El Molinón con la fórmula del pragmatismo con disparo de Lukovic al palo. El ariete serbio fue expulsado en el 60' y la acción fue revisada en una contienda que significó la vuelta de Mika Mármol al verde un mes y medio después.
Con un tiro de Pablo García, que salió rozando al palo, la UD comenzó en desventaja. Luego Viti Rozada, pitado por un escenario mundialista, acarició el 0-1 a los ocho minutos de la contienda. Lluvia de centros y la fe ciega, sin compañía, del francotirador Lukovic. Todo giró en torno a la figura del nueve, sin fútbol y sin magia, la UD queda reducida a cenizas. La nada o la inspiración del pistolero balcánico. Estar pendientes del latido de Lukovic es el peaje de un planteamiento rácano, sin ideasz; carente de fantasía e inspiración.
Ya en el segundo acto, el Sporting-UD, esa guerra de las galaxias de un orden de Primera, quedó atrapada en un ida y vuelta sin desborde. Cero fútbol. Cero creatividad. El colegiado se convirtió en protagonista, con una actuación nefasta, dejando el pulso sin cobertura. Disparo de Gelabert (79') y la vuelta de Mika para acabar con un sistema con cuatro centrales.
El catenaccio de Covadonga forzó terminar con Suárez, Barcia, Mika y Enrique Clemente. Cuatro defensas de primer orden y un pulso marcado por el tedio. Así fueron lloviendo los minutos, para una UD que sigue luciendo compromiso defensivo con dos tantos encajados de visitante tras 540 minutos. Los legionarios del rigor y de los bostezos.
Ale García ejerció de Mata pero la falta de gol resulta alarmante en este equipo. Ovación de El Molinón para Kirian que entró para aportar algo de inspiración en el 85'. Cambios tarde y carentes de impacto. Un proyecto que se sostiene en la aristocracia de la tabla desde el rigor. El resto, nada de nada. Lo de no dar la lista vale de referencia. Nadie ofrece credenciales de superioridad y dominio. Es un equipo ramplón, raquítico y sin pegada. Te da para apiadarte de un Sporting mediocre. El resto es folclore.
- Así es como multará el nuevo radar de la DGT que entra en funcionamiento hoy en esta carretera de Gran Canaria
- Josu Uribe: «Me repatea muchísimo ver en el Sporting o en la UD Las Palmas un jugador que no suma nada y que no es mejor que el de la casa»
- Hallado el cadáver de un hombre en la Avenida Marítima
- Yeray Reyes continúa su imparable expansión: así será el local 'más espectacular
- Centenares de afectados por el cierre de una clínica estética en Canarias: «Debo mil euros por un servicio que no voy a recibir»
- Ni Triana ni Arucas: la ciudad de Gran Canaria que es conocida como 'la pequeña Sevilla' por su historia y su pasado comercial
- El cadáver hallado en la Avenida Marítima con un pasaporte y un móvil ensangrentado es de un hombre de 41 años
- A qué hora juega la UD Las Palmas contra el CD Extremadura y cómo seguir en directo el partido de Copa del Rey