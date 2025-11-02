UD Las Palmas: suma y sigue

Sin ningún síntoma de resaca apareció Las Palmas, tras el fiasco de la Copa, ante los casi 25.000 espectadores de El Molinón frente a un Sporting con inercia de tres victorias consecutivas desde que Borja Jiménez es su entrenador, pero muy mermado en la vanguardia por las bajas de cuatro titulares (Dubasin -5 goles-, Otero -3 goles y máximo asistente de Segunda-, Gaspar -2 goles- y Corredera). Ni el arranque local con dos sustos para Horkas a cargo de Amadou y Pablo García restaron personalidad a los amarillos, que pronto pudieron comprobar las escasas armas ofensivas del rival: pases en profundidad a los costados para la velocidad del senegalés, tan amenazante sin balón como inofensivo con él, y presión para abortar el inicio de juego insular, máxime ante pases horizontales de vértigo.

Pero duró poco el descaro juvenil de un Sporting que alineó a varios exponentes de su cuna de Mareo, frente a una UD con solo Álex Suárez como canterano. Bastaron un par de penetraciones por bandas a pies de Viti y Pejiño para que el entrenador rojiblanco convirtiera su 4-2-3-1 en un claro 5-4-1. Toda una declaración de intenciones sobre su prioridad defensiva, al ganar un hombre en la retaguardia en detrimento de otro en la medular, donde Las Palmas empezó a imponer su superioridad numérica y mejor prestación técnica. Cosas del fútbol, que a veces es lógico.

Una larga internada del barbateño, a pierna natural, para que Lukovic rematara a bote pronto contra el portero casi en el área chica, como ya le ocurrió contra el Eibar, ratificó a Borja Jiménez en su apuesta táctica. Los dos centrales de los costados tuvieron como misión bascular a las espaldas de sus laterales, mientras que el del eje se emparejaba con el serbio. Esa finalización errónea supuso un hito en la temporada amarilla, pues fue el segundo remate por dentro en apenas 20 minutos.

El Sporting retrasó su línea defensiva (inicialmente muy adelantada) y permitió el dominio visitante con el objetivo de minimizar riesgos, y confiar todo a un robo y balón en largo para Amadou. Lo cual era mucho confiar. La UD, así, se plantó en territorio gijonés, aunque con escasa pujanza, una autocomplacencia que anida en el equipo, tendente a jugar de reojo más que con la vista al frente.

La segunda parte fue prácticamente una fotocopia de la primera, tan sólo con el aderezo de tres ocasiones de gol, dos para los locales, en medio del conservadurismo recíproco. A Lukovic volvió a negársele el gol con un remate al palo. Ya en la recta final, cuando el Sporting evidenció más empuje que una inane UD, Amadou dejó la incógnita de los motivos de su titularidad en perjuicio de Caicedo con un inaudito disparo alto en solitario y Guille Rosas propició que Horkas volviera a exponer su solvencia entre palos (no bajo, que no es un topo) al agarrar el balón en la raya de gol.

Otra jornada más, como en Huesca la semana pasada, Las Palmas suma solo un punto, pero sigue entre la multitud de equipos que pueblan la mitad superior de la clasificación. Es lo que hay.