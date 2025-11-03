Jesé Rodríguez y el valor de una oportunidad en la UD Las Palmas más coral

Llega el líder Racing de Santander, el de los 28 goles a favor, y Jesé Rodríguez está listo. Big Flow demanda una oportunidad. El exjugador del Real Madrid y bicampeón de la Liga de Campeones vuelve tras un mes de baja por una lesión muscular, que llegó tras su episodio con el peto en la banda del Gran Canaria. El cabreo del bichito, el gen competitivo de una figura apreciada en la caseta por su corazón. Este domingo, desde las 13.00 horas, el '10' quiere reinvidicarse en un plantel con serios problemas de definición.

Jesé, con una sonrisa, en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. / LA PROVINCIA / DLP

Solo cinco futbolistas han visto portería (Ale García, Lukovic, Clemente, Gil y Barcia) para alcanzar la cifra de doce. En el caso de Jonathan Viera, también de baja por un problema muscular, la vuelta del '21' está fijada para Pucela (el 14 de noviembre se visita al Real Valladolid). Con Marc Cardona y Sandro Ramírez fuera de combate, el gol es cosa de Lukovic, que logró el último en El Alcoraz. Jesé ha participado en tres contiendas con apenas 39 minutos, la última se remonta al 27 de septiembre ante el Almería en Siete Palmas.

Cobrando el mínimo en Segunda, el hecho de no hacer la pretemporada jugó en su contra. Pero este último parón debe ser el definitivo para ver, por fin, al mejor Jesé. Acude al rescate un viejo rockero, que por su potencia y desborde debe ser fundamental. Ante el Sporting, la sorpresa de Luis García fue Pejiño por la derecha, junto a Fuster, Gil y Lukovic, Por detrás, Enzo y Amatucci. Resulta complicado acertar el once del técnico ovetense, que perdió a Recobita para lo que resta de temporada -rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha-.

Descarta dar un portazo

Jesé se queda hasta junio. El '10' de la UD no dará un portazo para irse en enero en el mercado invernal. Mientras la dirección deportiva busca un mimbre de corte ofensivo -para paliar la pérdida de Recobita-, el Bichito quiere derribar la puerta a base de cañonazos. Cualquier atajo hacia el gol vale un riñón. Oro macizo para escapar del mal de pólvora que asola a los amarillos, que cuentan con los mejores datos defensivos de Segunda.