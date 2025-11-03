Luis García patenta la UD Las Palmas del pragmatismo: un gol por jornada, encaja cada 154 minutos y 70 puntos en junio

La UD del hermetismo y el pragmatismo. Adiós al romanticismo del setienismo. Aquí está un sello de acero que se refugia en la posesión para desconcertar al rival. El fútbol de seda de Luis García Fernández ha evolucionado hasta definir una propuesta de hormigón armado (siete goles recibidos en doce contiendas, lo que significa que Dinko Horkas encaja cada 154 minutos). Con la aportación precisa, doce tantos, los amarillos son quintos con 20 puntos. Lo acontecido en El Molinón con el (0-0) -quinta portería a cero de los grancanarios- no es casualidad. Forma parte de un plan meticuloso y que está invicto de visitante.

Mika Mármol, ayer, en el césped de El Molinón. / LA PROVINCIA / DLP

Para dar con un registro más pobre de los 12 goles en 12 partidos, hay que volar a 2009 con Kresic en Segunda: 11 tantos en 12 partidos. Muy lejos de la cosecha de los 22 tantos de la UD de Paco Herrera en la 14-15, así como los 21 goles en el despegue con Jémez en la 10-11. Pero se encajaba más y no había equilibrio. En esa mesura -doce goles a favor, siete en contra y +5 en la diferencia-, esta versión italiana del estilo reconocible se maneja muy cómoda. Desespera a los rivales.

Luis García defiende como nadie y está invicto de visitante tras desfilar por el Nuevo Arcángel (1-3), El Plantío (0-0), Butarque (0-1), Los Cármenes (0-0), El Alcoraz (1-1) y El Molinón (0-0). Si mantiene este nivel de productividad, terminará con 70 puntos en el kilómetro 42 el próximo junio, la cifra que le valió a García Pimienta para meterse en la promoción con el 'veo mucha fiesta aquí y me parece bien' -para luego quedar eliminado por el CD Tenerife en las semifinales-.

Foto de la alineación de la UD en la disputa de la 12ª jornada en El Molinón. / LA PROVINCIA / DLP

Ante el Sporting, el tercer 0-0 de manual y poco más. El palo de Lukovic, otro remate del ariete serbio que fue desbaratado por Yáñez y las llegadas de Gil o Fuster por sorpresa. Las cabalgadas de Pejiño no se tradujeron toneladas de pólvora y se añoró a Ale García -que solo jugó el tramo final por unas molestias-.

Lukovic, durante el calentamiento en El Molinón. / LA PROVINCIA / DLP

Pero vale y funciona. El catenaccio de Covadonga cumple con el objetivo marcado. Los amarillos han estado en siete de las 12 jornadas en puestos de promoción o ascenso directo. Viajan en primera clase con la aristocracia de Segunda gracias a un Dinko Horkas imperial. Así como Barcia, implacable al desaliento y que se multiplica en todas las posiciones de la zaga.

La visita del líder

Ayer, en el templo de la fabada, la UD acabó con cuatro centrales -entró Mika por Gil-. En la retaguardia quedaron parapetados Álex Suárez, Barcia, Mika y Enrique Clemente. García adelantó a Viti Rozada y se fabricó otra de las imágenes de este ciclo del rigor eterno. Una colección de bostezos que valen oro. Cuando no pasa nada, la UD siempre saca provecho. Y el domingo, llega el líder Racing de Santander (13.00 horas, TV LaLiga). El cuadro de José Alberto López lleva 28 dianas, 16 más que la UD, y ha encajado 18, once más que la partitura hermética de Luis García. Es el cruce de dos maneras antagónicas de ver el fútbol. La pulcritud amarilla ante la locura del primer clasificado.