Hay 'caso Kirian' en la UD Las Palmas: el ovacionado que saltó en el 86' en Gijón y no llegó a la hora en Huesca

Kirian Rodríguez, un virtuoso irreverente desaprovechado. El organizador de Candelaria saltó en el minuto 86 en la última contienda en El Molinón ante el Sporting de Gijón (0-0) y parecieron tres segundos. Se llevó la ovación del templo de la fabada y contó con un total de once minutos -cuatro más los siete de alargue- para recibir dos faltas. Se alineó con Manu Fuster y puso en apuros al meta rojiblanco Yáñez en ese camino imposible hacia el gol.

Kirian, antes de su regreso ante el Cádiz en el Gran Canaria, junto a su inseparable Mata. / LA PROVINCIA / DLP

La aparición residual del '20', referente de superación tras tumbar en dos ocasiones al cáncer, viene tras sus única titularidad en Liga ante la SD Huesca en El Alcoraz (duró 55 minutos y con el 1-0 en el marcador). Regresó ante el Cádiz -5 de octubre- con tres minutos y conectó con Mata y Recobita.

Elevó la temperatura de una UD que luego saldría airosa con un remate de cabeza de Barcia (el córner lo sacó Jonathan Viera).

Kirian abraza a Amatucci. / LA PROVINCIA / DLP

Ante el Granada fueron 25 y once en el triunfo ante el Eibar. En El Alcoraz, en paralelo con la posición de Amatucci y por Enzo Loiodice, Kirian disfrutó de su primera titularidad. Marcó Enol Rodríguez al filo del descanso (45') y los diez minutos del segundo acto, fue el sacrificado por Luis García Fernández.

Entró Enzo y luego llegarían las entradas de Mata, Viti Rozada, Pejiño e Iñaki. Descartado para el pulso de Copa de Almendralejo ante el Extremadura, todo hacía indicar que sería protagonista en El Molinón.

Jesé, Sandro, Viera...

La aportación de Kirian resulta fundamental para desatascar los partidos con un rival blindado bajo su larguero. Petrechados al convervadurismo extremo. Sin un centímetro cuadrado y con Viera en la enfermería, el talento de Kirian Koraje es una vía desprovechada y a la que se recurre en el minuto 86. En relación a Jesé, ya está listo para el pulso del domingo ante el líder Racing (13.00 horas). Sobre Sandro Ramírez no hay una fecha habilitada para escenificar su regreso. Al 21 se le espera ante el Real Valladolid (14 de noviembre).

Ante la falta de gol (doce dianas en doce partidos como el 14º en la tabla realizadora), el '20' es verticalidad pura. Un fútbol sin límites. Cero concesiones. La UD es quinta y busca sitio a Kirian. Enzo y Amatucci es el dúo dinámico y Gil, en ese rol de enganche, también se mantiene insustituible. Son los fijos de una UD coral, muy democrática, donde el estratega ovetense Luis García no ha repetido once tras doce jornadas.