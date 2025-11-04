Miguel Ángel Ramírez garantiza el futuro eterno de la UD Las Palmas como motor económico

Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas durante 21 temporadas, ha trazado una visión ambiciosa que garantiza el éxito deportivo, una estructura financiera sólida y un papel clave como motor del desarrollo económico en Canarias. Su gestión refuerza al fútbol canario como elemento cultural y empresarial en el archipiélago, tal y como asegura en una entrevista exclusiva en el podcast de Bruno Agostini.

Garantía deportiva y solidez económica

Ramírez enfatiza que la UD Las Palmas es una entidad "eterna" que forma parte de la cultura y el ADN canario, existiendo por encima de las circunstancias de estar en Primera o Segunda División. No obstante, el presidente garantiza que el equipo volverá a la máxima categoría "más pronto que tarde", buscando así su tercer ascenso bajo su mandato.

La gestión de Ramírez es respaldada por datos de éxito reciente, incluyendo cinco años en Primera División y múltiples promociones de ascenso en la última década. Además, el club ha demostrado una fortaleza incondicional de su base social al alcanzar un récord histórico de 23.500 abonados en Segunda División, lo que, según él, valida la gestión del club.

El objetivo fundamental de Ramírez es consolidar la UD Las Palmas como una empresa "con músculos solvente sólida", evitando el peligro financiero que encontró al asumir la presidencia con una deuda de 76 millones de euros. Su trabajo se centra en el futuro, buscando dejar recursos económicos y terrenos recalificables para asegurar la perennidad de la entidad. En este sentido, ha rechazado propuestas de inversores extranjeros, pues insiste en que solo traspasaría su poder a otro canario que comprenda el significado cultural del club.

UD Las Palmas como motor de turismo deportivo

La inversión en infraestructura es clave para la contribución económica de la UD Las Palmas. El club planea la ampliación del estadio a 44.000 asientos, un proyecto que, lejos de dejar butacas vacías, permitirá bajar los precios de las entradas y mantener los ingresos presupuestarios necesarios.

El proyecto de mayor calado económico se centra en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. La UD Las Palmas ha invertido más de 30 millones de euros de recursos propios en la zona, multiplicando el terreno original de 60.000 m² a medio millón de metros.

El proyecto futuro en Barranco Seco incluye la construcción de un pequeño hotel de 25 habitaciones para concentraciones, y se negocia con el Ayuntamiento la adición de tres campos de fútbol y un hotel más grande. Con ello, Ramírez busca que la UDLP se convierta en "un motor más de la isla turística pero especializada en el deporte," atrayendo a equipos extranjeros para pretemporadas.

Creación de riqueza y resiliencia empresarial

Ramírez subraya que la UD Las Palmas debe ser más que un resultado deportivo; debe ser "un club fuerte, un club grande, una empresa importante" cuyo fin es "contribuir con nuestra tierra a evolucionar, avanzar, a mejorar, a seguir creando puestos de trabajo a generar ilusión". Al generar empleo, está "compartiendo riqueza". Esta filosofía empresarial lo ha llevado a seguir su camino a pesar de las controversias y batallas judiciales, destacando que ha ganado pleitos en los que se le pedían grandes penas de cárcel y multas millonarias.

Su enfoque se resume en la necesidad de ser resiliente y de entender que el fracaso es una etapa de aprendizaje. "No es el grande el que se come al chico, es el pez rápido el que se come al grande", sentencia Ramírez, cuya actitud mental positiva le permite elevarse por encima de las críticas diarias para lograr el éxito.

Como muestra de nuevos proyectos empresariales, la UD Las Palmas ha lanzado recientemente la cerveza Pío Pío, ofreciendo variedades como Pilsen, cerveza especial de La Palma y una versión sin alcohol que se convertirá en "cero alcoholes" en los próximos meses.