Arana hace la maleta para jugar contra la UD Las Palmas: 25 entradas para su familia y la camiseta de Viera

Un amarillo defendiendo el escudo del Racing de Santander y una visita especial. Juan Carlos Arana (Las Palmas de Gran Canaria, 2000) regresa este domingo al Estadio de Gran Canaria, el lugar donde todo empezó. Emigró con 12 años para formarse como profesional y desde entonces no ha vuelto. Sin embargo, desde su entorno familiar revelan que uno de sus sueños siempre ha sido vestir de amarillo y llevar en el pecho el escudo de la UD Las Palmas, el equipo que lleva en el corazón. "Es la primera vez que va a jugar en el estadio y le motiva mucho enfrentarse a Jonathan Viera, un jugador que admira desde pequeño", expresan sus familiares.

Juan Carlos Arana de niño junto a Juan Manuel Rodríguez al inicio de una sesión de trabajo / LP/DLP

El delantero del Racing de Santander (dos partidos entre Liga y Copa del Rey y 39') está volviendo poco a poco a su mejor versión tras haberse recuperado de la lesión que sufrió el pasado mes de julio y que le hizo pasar por el quirófano tras romperse el quinto metatarsiano del pie derecho. Un momento que desde su círculo más próximo definen como una situación anómala en la que el futbolista pasó de ser la estrella del equipo a pasar a un segundo plano. "Fue duro pero al final él siempre dice que todo pasa por algo y aunque la recuperación ha sido lenta lo importante era que no recayera y que volviera lo antes posible", apuntan.

Tras haberse probado en los terrenos de juego estas últimas semanas el objetivo está en el domingo 9-N. Una fecha que tanto su familia como amigos tienen apuntada en el calendario desde hace meses por lo que supone para Arana regresar a la Isla en la que se enamoró del esférico. "Va a viajar, claro. Que juegue o no es una decisión del club pero pase lo que pase todos nosotros estaremos en la grada apoyándole. Somos unos 25 aproximadamente y estamos hasta con más ganas que él de que llegue el día", aseguran.

El Estadio de su vida

"El Gran Canaria es el Estadio de su vida", expresan y uno de los objetivos que tiene es hacerse con la camiseta de Jonathan Viera, con el que ya se ha puesto en contacto para hacer el trato. "Lógicamente a Arana le hubiera gustado jugar en la UD Las Palmas pero por circunstancias todavía no se ha dado. Siempre quería ir a ver hasta los entrenos a puerta cerrada y en los últimos años ha habido bastantes contactos", comentan. Con el presidente de la entidad Miguel Ángel Ramírez también tiene una estrecha relación y si algo tiene claro Juan Carlos y así se lo ha comunicado a su entorno más próximo, es que nunca podría celebrar un gol contra la UD "ni aunque fuera en el último minuto".

Arana durante un entrenamiento del Racing de Santander / LP/DLP

Sus amigos, por su parte, viven esta semana como un regalo. Ver a su colega de la infancia enfrentarse a la UD es algo que difícilmente podrán olvidar. Eso sí, cuando están junto a él intentan no preguntarle por cuestiones relacionadas con el fútbol con el fin de que la relación siga siendo como cuando eran unos niños y daban patadas al balón en cualquier parque. "No opinamos porque no estamos en su día a día y preferimos mantenernos al margen pero eso no quita que el domingo estemos junto a él", aseguran.

Un partido especial entre dos rivales que apuntan a la Primera División y una cita que para Juan Carlos Arana va a significar mucho más que un partido de fútbol. Todo pasa y todo llega, y eso él lo sabe bien.