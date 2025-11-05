El Comité de Competición retira la tarjeta amarilla a Lukovic
El delantero serbio vio la cartulina injusta tras un fallo del árbitro en el duelo frente al Sporting
De tarjeta roja directa a amarilla, y de amarilla a nada. El Comité de Competición de la RFEF ha dejado sin efecto la tarjeta recibida por Milos Lukovic el pasado domingo en el enfrentamiento de la UD Las Palmas con el Sporting de Gijón en El Molinón (0-0). Así lo ha expresado el club amarillo en un comunicado, en el que expresa que la decisión se ha tomado después de las alegaciones presentadas por los servicios jurídicos de la entidad.
La acción se produjo en el 65', cuando el colegiado sacó roja al delantero serbio de la UD por una acción confusa tras entender que el jugador amarillo había propiciado un golpe en la cara a un adversario. Tras dos minutos de incertidumbre y de revisar el VAR, retiró la roja y sacó la amarilla, una acción que desde el club tampoco entendieron.
Esta mañana, esa acción quedó en una anécdota de El Molinón tras ser retirada después de las alegaciones presentadas, por lo que Lukovic y la UD respiran tranquilos.
- Así es como multará el nuevo radar de la DGT que entra en funcionamiento hoy en esta carretera de Gran Canaria
- Centenares de afectados por el cierre de una clínica estética en Canarias: «Debo mil euros por un servicio que no voy a recibir»
- Josu Uribe: «Me repatea muchísimo ver en el Sporting o en la UD Las Palmas un jugador que no suma nada y que no es mejor que el de la casa»
- Hallado el cadáver de un hombre en la Avenida Marítima
- El bar más mítico Gran Canaria: abierto desde 1960 y famoso por su bocadillo de pata
- El cadáver hallado en la Avenida Marítima con un pasaporte y un móvil ensangrentado es de un hombre de 41 años
- La UD Las Palmas compra el palacete de Eufemiano Fuentes de Santa Brígida
- La Lotería Nacional cae en Las Palmas de Gran Canaria