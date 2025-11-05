El rigor de la UD Las Palmas contra el Racing de los 28 misiles

Duelos de estilos antagónicos. El orden del menos batido contra la locura del pichichi de Segunda. El equilibrio de Luis García Fernández –la mejor zaga del campeonato con siente tantos encajados en doce contiendas– reta a la partitura de la opulencia y el caos del Racing de Santander de José Alberto López (hermano de Dani López, exlateral zurdo de la UD de 2008 a 2010). Con Jeremy como pichichi con siete dianas –cinco menos que toda la UD–, el conjunto santanderino es el máximo realizador con 28 goles, 16 más que los isleños. Pero han encajado 18, once más que los muralla de hormigón armado. El domingo y desde las 13.00 horas en el Gran Canaria (con las cámaras de LaLiga TV Hypermotion), el quinto clasificado se cruza con el dueño de la competición.

El cuadro pío pío, cinco jornadas sin perder, es el quinto mejor local de Segunda y está invicto de visitante. Si logra la victoria en Siete Palmas, la UD se queda a dos puntos de un Racing de Santander que lleva toda la competición en zona de privilegio –seis jornadas de líder y otras seis en playoff–. El máximo realizador amarillo es Ale García con cuatro dianas por las siete de Jeremy Arévalo. El ariete de origen ecuatoriano, nacido en la localidad cántabra de Maliaño y formado en la factoría racinguista, es el pichichi de 2ª y seguido por la Roma. Su contrato finaliza en 2027. Andrés (seis dianas), Villalibre (6), Canales (3) y Vicente (3) figuran en la nómina de realizadores del técnico López.

El pichichi de Segunda y ariete del Racing de Santander Jeremy Arévalo. | LA PROVINCIA / DLP

En la UD, junto al niño de oro Ale García, aparecen Lukovic (3), Enrique Clemente (2), Iván Gil (2) y Barcia (1). En relación al techo salarial –el margen de gasto–, Las Palmas, un recién descendido, luce el segundo más poderoso de la competición (13,3 millones, solo superado por el CD Leganés). Por su parte, el Racing tiene 12,1 kilos y cada tanto le cuesta 432.000 euros. Al club de Pío XII, cada diana cuenta con un precio de 1,1 millones.

Control o aliento

En el pulso grande de la 13ª jornada, y tras quedarse a medias en El Molinón (0-0), en una oda al bostezo, la UD tiene ganada la batalla del control del esférico. Es el escudo de mayor dominio del esférico (58%) pero tiene 37 tiros menos que el Racing (los 101 por 138). La visita del primer clasificado de las 28 toneladas de pólvora debe servir para firmar la mayor afluencia de este curso en el Gran Canaria (hay que batir los 19.901 de la visita de otro coloso como el Almería).

Con cerca de 23.500 abonados, la afluencia media es de 19.398 espectadores en un recinto con capacidad para 32.000 butacas. Por su parte, desde Santander se desplazan 400 seguidores de este primer clasificado con tres derrotas (dos de local y sólo una lejos de El Sardinero en El Molinón. El presupuesto de la UD es de unos 36 millones, por los 19 de los montañeses. La afluencia media en El Sardinero es de 20.835 (1.437 más fieles que Las Palmas). En lo referente al dato total de espectadores tras 12 jornadas, el Racing de Santander gana con sus 145.846 montañeses, por los 116.388 que han desfilado por el Gran Canaria –29.458 menos que en El Sardinero–.

Experiencia en el ático

Un punto a favor de la UD, en esta previa eterna de dos rivales antagónicos, es el vínculo amarillo con el reino del caviar de la Primera. En las últimas once campañas, la entidad de Pío XII pasó cinco por la máxima categoría. Por su parte, el Racing lleva catorce ediciones ligueras fuera del ático del balón –desde la 2011-12 sin besarla–. En el plantel de Luis García Fernández, que como jugador firmó 329 duelos en Primera, hay rostros con dilatada experiencia en el reino del balón como Sandro Ramírez (215), Jonathan Viera (155), Jesé (93), Álex Suárez (62) o Kirian (58).

Mantilla e Íñigo Vicente causan baja por sanción federativa en las filas racinguistas. En lo referente a la UD, Jesé está de vuelta y se quedan en la enfermería Sandro Ramírez, Marc Cardona, Jonathan Viera y el operado Jere Recobita –lesión de larga duración y al que no se le espera en este curso–.

36 años sin ganar en la Isla

La UD encara el domingo el pulso número 44 contra el Racing –20 victorias amarillas, diez empates y catorce derrotas–. Los montañeses encadenan 36 años sin ganar en la Isla. La última alegría santanderina fue el 29 de enero de 1989 en el Insular (1-3). El Pollo Vidal marcó para los de Álvaro Pérez, mientras que Benito (2) y Julián lo hicieron para los de Ufarte.

Las cinco visitas al Gran Canaria del Racing se saldaron tres derrotas y dos empates. López (232 duelos en Segunda) tiene más experiencia que García (26 en la categoría de plata y once en Primera) tras dirigir a Sporting, Mirandés, Málaga y el club santanderino en la cuarta campaña consecutiva. Los dos son ovetenses y buscan imponer su estilo en la guerra total.