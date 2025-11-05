La UD Las Palmas pide el rugido de la afición para recibir al Racing: «Les necesitamos y no fallarán»

Regreso a casa tras las dudas en Liga y la debacle en Copa del Rey. La UD Las Palmas de Luis García vuelve a pisar el Estadio de Gran Canaria este domingo (13.00 horas, LaLiga Hypermotion TV) en una jornada marcada por el optimismo. En frente, el Racing de Santander, líder en la categoría de plata con 25 puntos y enrachado —no conoce la derrota desde el pasado 12 de octubre, cuando cayeron por 2-1 en El Molinón—.

Ale García tras un lance en el encuentro frente al Sporting / lp/dlp

Un encuentro en el que la UD se aferra a sus abonados, esos que este curso lograron el récord del club en Segunda División con 23.563 fieles y en los que confía plenamente para un impulso añadido el domingo. Será un reencuentro con la afición 21 días después —el último partido en Siete Palmas data del 19 de octubre contra el Eibar, cuando lograron vencer por 3-1—. Desde entonces, los futbolistas han sentido el frío de estar lejos de casa.

En la salida a Huesca rascaron un punto que les mantuvo la condición de invictos, pero en el duelo de Copa frente al Extremadura la situación cambió: el técnico ovetense apostó por la segunda línea y el resultado fue más que negativo. Un marcador de 3-1 y una eliminación que no gustó a los amarillos, quienes sintieron que desde el club habían hecho lo posible por borrarse de la competición.

21 días sin jugar en casa

En el último partido de Liga frente al Sporting de Gijón, aunque sumaron un punto que les hizo escalar un poco en la clasificación las sensaciones tampoco fueron buenas. Los amarillos pudieron hacer más por llevarse la victoria, y un palo del pistolero Lukovic fue lo más interesante en 90 minutos de juego. 21 días sin agarrar los tres puntos, y 21 días alejados de una afición que ha demostrado estar en las buenas y en las malas.

La UD festeja el tanto de Ale García al Eibar / ANDRES CRUZ

El objetivo que se marca el club para el superdomingo es superar la barrera de los 20.000 fieles en la grada. Con un promedio de 19.300 en los seis partidos que se han disputado en el Gran Canaria, el reto se centra en conseguir la mejor entrada del curso —la mayor hasta el momento es frente al Almería con 19.901 espectadores que finalizó con la expulsión de Lukovic por un escupitajo y la victoria almeriense por 0-1—.

Un regreso a casa que también estará marcado por la grada Naciente. En el último encuentro frente al Eibar protagonizaron un vacío en la grada a los 20 minutos de haber entrado y dejaron solo al equipo. La decisión, según han explicado, se debió a los controles de alcoholemia en la entrada de este sector y la prohibición de que pudiesen entrar con los materiales necesarios para animar como megáfonos o banderas. La duda está en si el domingo tienen previsto presentarse en el Estadio, y en si los controles de alcoholemia se volverán a repetir.

Con una hora asequible para vivir el fútbol en compañía de los más pequeños después de tantas citas los domingos a las 20.00 horas, este fin de semana llega la hora de verdad al feudo amarillo con el objetivo de remar en conjunto hacia la Primera División. Momento de hacer del Gran Canaria una olla a presión y de conseguir en casa los tres puntos. La afición ya anhela esa fotografía en el césped o en el vestuario celebrando la victoria y que mejor actualización que derrotando al líder.