La UD Las Palmas tendrá un hotel de lujo en Las Meleguinas

Cuartel general para la galaxia de la UD Las Palmas y un resort de lujo para generar dividendos. El palacio del confort. El club grancanario convertirá —las obras se inician el próximo enero de 2026— el palacete que fue propiedad del empresario Eufemiano Fuentes en Las Meleguinas (Santa Brígida) en un hotel de cinco estrellas para su explotación comercial.

Con 25 habitaciones, piscinas climatizadas, espacio para aguas termales y sauna, así como canchas de fútbol y tenis, se trata de un proyecto de vanguardia en un paraje que evoca las concentraciones de la UD en Bandama. La inversión de la entidad grancanaria, desde la adquisición del inmueble hasta la remodelación, asciende a ocho millones de euros. Estará listo para el verano de 2027.

De forma paralela a la finalización del proyecto de la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, inaugurada en julio de 2019 y que fue abonada con los fondos propios del club hasta llegar a los 22,5 millones, la UD Las Palmas no se quiere quedar atrás. Con el Mundial de Gran Canaria 2030 en el horizonte, el palacete de Las Meleguinas servirá como punto de descanso y concentración en las previas de los partidos que se disputen en Siete Palmas.

También se aprovechará para los tradicionales stage de pretemporada en julio y para eventos puntuales como ruedas de prensa o presentaciones. Se trata de promocionar las bondades de la Isla como escaparate deportivo y turístico.

Con salones reservados para las charlas y el descanso del plantel, también habrá zonas acondicionadas para la prensa, así como para el análisis y procesamiento de información de los analistas. Es la extensión de Barranco Seco para brindarle al primer equipo de Luis García un retiro espiritual.

Y luego, la pura explotación. Hacer negocio. Con la marca UD, la idea es lanzarse al negocio hotelero con un producto de lujo: bodas, bautizos, conferencias, ponencias e incluso conciertos de música clásica. También se valora la incorporación de una gran pantalla de cine en uno de los salones. Un restaurante propio, cafeterías y el descanso en las mismas instalaciones donde las estrellas de la UD velan armas antes de la batalla.

En las últimas temporadas, el plantel amarillo se concentra en las previas de los partidos que juega en el Gran Canaria en el AC Hotel by Marriott Iberia Las Palmas, así como en el Hotel Cristina By Tigotan de Las Canteras.

El Gran Canario de 100 ‘kilos’

El empresario Eufemiano Fuentes formó parte del equipo fundacional de la UD y luego fue presidente del club (1950-1955). Falleció en 1976, tiroteado en un secuestro fallido. El palacete, de 1954, cuenta con 38.000 metros cuadrados y estará destinado al turismo de lujo y deportivo.

En julio de 2029, La Nube –sobrenombre del nuevo estadio– ya estará acabado con un coste de 100 millones de euros, abonado por el Cabildo de Gran Canaria. Barranco Seco ya tendrá su segunda fase concluida y la UD explotará su resort de lujo. Ocho millones es el coste total, incluyendo la compra del caserón (2,5 millones) y la remodelación y construcción del complejo.