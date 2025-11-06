La intrahistoria del UD Las Palmas-Racing: Bermúdez, de jugar con Molowny en el Marino a triunfar en Santander

Cierto es que la huella del todavía contemporáneo, célebre cántabro, y recordado Quique Setién, aún perdura, pero de él ya sabemos demasiado; jugador que fuera, y también entrenador, entre otros clubs, de su Racing de Santander, y de la UD Las Palmas con sus dos recordadas campañas en Primera (2015-16 y 2016-17).

Esta es una intrahistoria que nos lleva a uno de los grandes futbolistas canarios, y muy querido y recordado en Santander. Se trata de José Antonio Bermúdez Rodríguez, que había nacido en 1929 en Las Palmas de Gran Canaria y que fue un jugador que, según las crónicas de la época, destacaba por su técnica, y contribuyó a mantener al Racing en la máxima categoría en las cinco temporadas en las que jugó allí. Debutó en la temporada 1950-51. Con anterioridad había actuado en la capital grancanaria, cuando todavía no existía la UD, en el histórico Marino (1945-49), coincidiendo con el célebre Luis Molowny; y precisamente por ser demasiado joven para jugar en la categoría, se hizo pasar por su hermano José Francisco. En 1949 le fichó el Atlético de Madrid, aunque lo cedió al Osasuna (1949-1950), y finalmente al Racing, que había logrado la Primera. Bermúdez jugó 69 partidos con el Racing de Santander en la máxima categoría entre 1950 a 1955. Cuando el Racing descendió a Segunda, fichó por el Real Jaén (1955-1961) y en su primera temporada contribuyó al ascenso a Primera del equipo jienense, donde se retiró. En la última campaña en Jaén tuvo que hacer de jugador y entrenador (1960-61). Tras dejar el fútbol como jugador, entrenó a numerosos equipos. Cuando dejó los banquillos se afincó en la capital cántabra, donde rigió una muy reconocida zapatería. Falleció el 1 de mayo de 2017 en Santander a los 89 años.

Luis Molowny. / LP/DLP

Las relaciones desde Las Palmas de Gran Canaria con el Racing de Santander fueron una constante desde incluso antes de que se fundara la UD allá por 1949. En una época que no existía la televisión; la radio y el carrusel deportivo era la retahíla que acompañó al abogado del Estado, ya asentado en la capital grancanaria, José Joaquín Mazorra Vázquez, en la década de los 50 del siglo pasado.

El directivo del Racing José Vidal de la Peña –luego llegaría a ser el presidente del club entre 1959 y 1963– le envía una carta a Las Palmas de Gran Canaria, con el membrete de la agencia de representación de Renault y Austin que presidía, a Mazorra Vázquez. Una época en que fútbol y negocios iban de la mano, y sus directivos trataban de hacerse con contactos que le facilitaran el camino para expandir sus negocios. En ella le pide que gestione la reserva del Hotel Santa Brígida para alojar al Racing de Santander y le solicita precios para el desplazamiento en guagua –ver carta 1–.

El fichaje del hermano

En otra misiva, el que fuera presidente del Racing de Santander entre 1948 y 1953, Manuel San Martín Nava, le escribe a su amigo –ver carta 2– José Joaquín Mazorra Vázquez, al que incluso llama con el apelativo amistoso de Pepechín. Durante la presidencia de San Martín Nava, el Racing logró el ascenso a Primera en la temporada 1949-50, precisamente el año que se funda la UD. San Martín reconoce que en el Racing «las estamos pasando moradas», y le pide a Mazorra que interceda para fichar al hermano de Bermúdez, el también futbolista canario Pedro Bermúdez Rodríguez.

El fichaje tiene la negativa de la Federación Canaria de Fútbol, que el presidente del Racing de Santander dice que «tiene independencia absoluta en relación con las otras de España». Finalmente le comunica que «han surgido unas cosas entre el hermano y el jugador que realmente no les hace acreedores de nuestras consideraciones», por lo que le pide «la mayor reserva» ya que le van a manifestar «al interesado y a su hermano es que tú nos manifiestas que no ha podido arreglarse la legalización satisfactoriamente».

Carta 1: Hotel y guagua Muy apreciado amigo. A su debido tiempo me entregó Manolín (Manuel San Marín, presidente del Racing) la carta que nos dirigiste y te agradecemos todos tus buenos deseos. Lamentamos lo de Peña pues es un chico que nos gustaba, pero tratándose del club no hacemos nada. Además, hemos cumplimentado un equipito que, sin grandes nombres, creo que daremos bastante bien la batalla esta temporada. Desde luego espero que sin falta nos presentemos los tres, tanto Tafall como Pico y yo que voy de Delegado, y creo saldremos de aquí el día 21 para llegar a Las Palmas el 22 y para ello tenemos ya reservado los pasajes del avión, y por tanto puede ya dar por fijo lo que te adelanto, aun cuando pondré un telegrama al día anterior de la llegada. Respecto al hotel, como desconocemos completamente la situación, categoría, etc. del hotel Santa Brígida, si a ti te parece bien, puedes reservar para dichos días, creo que son cuatro las habitaciones en el mismo, pues una de las cosas que más me ha gustado es que no está en la misma población, sino en el extrarradio, cosa muy interesante para tener concentrados a los jugadores. En cuanto a precios me parece bien y te agradezco en nombre de todos lo conseguido. También habla con alguien que disponga de un buen autobús, ir al campo y concreta precios, porque si no luego con las prisas no da tiempo a tratar nada y sale más caro. Ahora te voy a encargar –si es posible– un asunto particular: tengo entendido que en esa existen algunos parques del Ejército o Aviación que disponen de algunos motores, cambios diferenciales de coches y camiones y diversas otras piezas las cuales podrían adquirir en buenas condiciones, por indicaciones u otro procedimiento, e interesándome grandemente para cuando yo vaya me tengas algo preparado, o mejor me escribes cuanto antes sobre ello, pues creo no tendría dificultad alguna para traerlo a España, por una sola vez. Desde luego sería conveniente no indicar que es para la Península, de momento, luego ya lo arreglaré yo.

Carta 2: Pedro Bermúdez / La Provincia