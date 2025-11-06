Lukovic: “Mi inspiración en las celebraciones es Fábio Silva; lo hizo muy bien en la UD Las Palmas”

Fábio Silva como inspiración en la UD Las Palmas, buena sintonía con el equipo, staff y afición y respeto hacia los árbitros. Esas han sido las claves de Milos Lukovic durante la rueda de prensa de esta mañana. 24 horas después de conocer que el Comité de Competición le retira la amarilla -injusta- que recibió en el encuentro del pasado fin de semana con el Sporting de Gijón.

El delantero amarillo, con tres goles y una asistencia en 9 partidos, asegura que está trabajando por mejorar su conducta en los terrenos de juego aunque prefiere no hablar de los árbitros. “No tengo nada que decir. Les respeto y ya está, porque ese no es mi trabajo”, comentó al ser cuestionado por el marcaje que sufre en cada partido.

“Mi inspiración a la hora de celebrar mis goles es Fábio Silva”, comenta entre risas. “Le conozco de su trayectoria en la UD Las Palmas, de lo bien que lo hizo (…) Es un ejemplo para mí”, expresó sobre el portugués, actualmente en el Borussia Dortmund alemán y con un pasado amarillo que recaló con fuerza en la afición grancanaria por su compromiso y calidad con el esférico.

Tuvo elogios para Jonathan Viera, al que considera “el mejor jugador de LaLiga” a pesar de su edad y expresó que se siente con confianza con el técnico ovetense Luis García, quien le defendió cuando fue expulsado ante el Almería. “En mi primer partido marqué, después estuve un tiempo sin poder anotar pero ahora he vuelto. He conseguido dos goles recientemente y voy a seguir mejorando”, aseguró.

Con el encuentro ante el Racing de Santander a la vuelta de la esquina (domingo, 13.00 horas, LaLiga Hypermotion), Milos insiste en la importancia de dejar la portería a cero para lograr el objetivo de ascender a Primera División. “Estoy convencido del equipo que tenemos; el domingo va a haber un gran partido y seguro que vamos a poder sumar y acercarnos a la primera posición”, expresó.