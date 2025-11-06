Viera no llega y Luis García busca pistoleros en la UD Las Palmas

Habrá que esperar una semana más para ver a Jonathan Viera sobre los terrenos de juego. Aunque este miércoles empezó a ejercitarse con el resto del grupo, su regreso este domingo ante el Racing de Santander (13.00 horas, LaLiga Hypermotion) es precipitado, por lo que Luis García busca pistoleros en una UD Las Palmas que parece estar divorciada con el gol.

Ale García durante el entrenamiento de esta mañana / LP/DLP

Hay vida más allá de Milos Lukovic y Ale García. Además de la dupla de moda, que suma 7 goles en 12 partidos, Luis García tiene en segundo plano a otros tantos pistoleros esperando su turno, o al menos un poco más de protagonismo en los terrenos de juego. Con Ale un tanto tocado —así lo expresó el técnico ovetense tras en duelo ante el Sporting, cuando el canterano sorprendió empezando desde el banquillo—, las soluciones pasan por figuras como Mata, Kirian o el propio Jesé.

Aunque es cierto que la UD ha sentido el frío de las ausencias de Lukovic y Ale García cuando han estado ausentes, lo cierto es que no son las únicas opciones de un conjunto repleto de dinamita. La recuperación de Kirian Rodríguez fue uno de los fichajes más esperados este curso, a pesar de que su vuelta al máximo nivel se está haciendo de manera progresiva para evitar sustos en cuanto a lesiones.

Un fijo en las convocatorias

El ‘20’ amarillo (cinco goles, una asistencia y 108’) entró en la convocatoria el 5 de octubre en el duelo que la UD disputó ante el Cádiz, y desde entonces no ha faltado a ninguna, a excepción del desplazamiento de Copa del Rey. Ante el Huesca en Liga se estrenó como titular y jugó 55’, pero el pasado fin de semana, con el Sporting como rival, su presencia en el campo se limitó a 4 minutos en los que no pudo demostrar nada.

Luis García da órdenes a sus jugadores en la Ciudad Deportiva / LP/DLP

En el pasado quedan las dos temporadas en Primera, cuando Kirian fue uno de los mejores del equipo —37 partidos, seis goles y 2 asistencias en la 20-24— o su actuación el curso pasado, cuando en la primera vuelta jugó todos los partidos a excepción de uno y ofreció tres asistencias.

Los doce goles del cuadro isleño son de los titulares; la segunda línea, con Kirian, Viti o Pejiño, no ve puerta

En la misma línea está Jesé Rodríguez. Llegó este curso de la mano de Jonathan Viera con ganas de demostrar que había cambiado. Dijo que quería hablar en el campo y por ahora las pocas oportunidades que ha tenido no le han servido para callar bocas. Las lesiones le han mantenido alejado del verde, y de las seis veces que ha entrado en una convocatoria ha jugado tres. En total 39 minutos que no le han lucido. Tras su último contratiempo muscular, el bichito está de vuelta junto al resto del grupo y espera contar con una nueva oportunidad ante el Racing del grancanario Juan Carlos Arana.

Jaime Mata y la enfermería

Jaime Mata es otra de las opciones. Al igual que Jesé forma parte de la segunda línea de Luis García y su participación en Liga ha ido en aumento en los últimos partidos: 5’ ante el Cádiz, 13’ ante el Granada y 19’ ante el Huesca. En Copa del Rey tuvo su oportunidad de oro para ganarse un hueco pero no la supo aprovechar y después de ese día no ha vuelto al verde, quedándose en el banquillo de El Molinón el pasado fin de semana.

Las otras soluciones para Luis García en el ataque, aunque no para corto plazo, son Marc Cardona, que sigue sentido con problemas musculares, y Sandro Ramírez, que este curso no se ha estrenado tras ser operado en verano de su rodilla. La vuelta de Jeremía Recoba, por su parte, está fijada para final de temporada. Un refuerzo necesario para luchar en el tramo final de la competición por el ascenso a la máxima categoría.

La segunda línea del Racing

De este modo, los pistoleros con los que Luis García podrá contar este domingo son Jesé, Kirian, Mata y Ale García, al que se suma la 'Lukovic-dependencia' de la UD hacia su delantero de referencia. Un ataque al que se podría unir un Iván Gil que ya ha anotado dos goles, o un Enrique Clemente que esta temporada (2 goles) le ha cogido el gusto a oler la portería.

Un partido de máxima intensidad en el que la UD se verá las caras con el equipo más goleador de LaLiga con 28 dianas, frente a las 12 del conjunto amarillo. Sus delanteros Jeremy Arévalo —7 goles—, Andrés Martín y Asier Villalibre —seis goles cada uno— son el peligro de un líder que llega con hambre al Gran Canaria. Además, la amenaza está también en la segunda línea del técnico José Alberto López: al contrario que pasa en la UD, su plan B sí decide partidos.

El máximo goleador frente al menos goleado de Segunda División en un pulso por el liderato a pesar de hacer los malabares en la decimotercera jornada.