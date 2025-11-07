Confesiones en la peluquería de la UD Las Palmas: Ale García ve la luz y Herzog apuesta por el triunfo

Corte de pelo, buenas sensaciones y a por el Racing de Santander. El pichichi de la UD Las Palmas Ale García regresa al once de Luis García después de su suplencia ante el Sporting de Gijón el pasado fin de semana (1-1). Un fijo en la libreta táctica amarilla —12 partidos, 4 goles, 2 asistencias y 993'— y el peso de un equipo a sus espaldas. Titular en once de los doce encuentros posibles, sorprendió en El Molinón con una suplencia sospechosa que hizo temblar a toda una afición. Unas molestias que ya han desaparecido y que anuncian su puesta en escena este domingo (13.00 horas, LaLiga Hypermotion) en el Estadio de Gran Canaria.

"Ya estoy mejor. Estoy preparado y con muchas ganas de jugar", expresó Ale García durante la inauguración de la nueva barbería de Dayron González, uno de los peluqueros de la galaxia amarilla. Fue el primero en cortarse el pelo pasadas las 17:30 horas, escoltado por Juanma Herzog, Viti Rozada, Iñaki González y Adam Arvelo, quienes tampoco quisieron perderse una de las citas más importantes de su colega Dayron. Eso sí, solo por acompañar y con el objetivo de esperar un día más —hasta hoy— para cortarse ellos: "si me lo corto hoy tengo que esperar a que lo haga Ale e Iñaki, así que mejor lo hago mañana", comentaba Juanma, que ya lleva casi cuatro años en las manos mágicas de González.

Dayron González, el peluquero de la UD Las Palmas, abre un nuevo local en Schamann / Andrés Cruz

"Conocimos a Dayron en sus inicios, cuando venía a cortarnos el pelo a la Casa Amarilla", apuntan Iñaki y Herzog. "Ya tiene cogida mi forma y solo me lo maneja él", asegura entre risas Juanma, que ve probable el triunfo amarillo el domingo. Ale García, por su parte, llegó hasta sus manos por mediación de Alberto Moleiro y desde que conoció su manera de trabajar no ha querido cambiar de manos. El nuevo local de Mind Barber nace de repente y casi sin buscarlo. Los planes del destino fijaron que el pequeño Dayron que soñaba despierto en su casa de Schamann volviera al barrio donde se crio. Pero esta vez siendo más maduro y con su segundo negocio en la mano.

Mind Barber en la calle Zaragoza

Ubicado en la calle Zaragoza y con competencia por todos lados, Dayron sorprende con un nuevo local que, aunque al igual que el de Siete Palmas lleva el nombre de Mind Barber, esta la llevará su padre Israel: su inspiración y el encargado junto a su abuela paterna de la pasión que le nació a él por ser una estrella con la maquinilla. "Quería devolverle a mi barrio lo que soy, y no podía expandirme en otro lado sin antes darles todo a ellos", indicó emocionado. El corte de pelo será un poco más barato que en Siete Palmas con un coste de 12 euros frente a los 14 del otro barrio capitalino.

Con la mirada atenta de su gente y del pichichi amarillo, el zaguero tinerfeño, Viti Rozada, Iñaki y Adam Arvelo, Dayron no quiso desaprovechar la ocasión de la presentación de su nueva barbería para dedicarles unas palabras. "Para mí son más que jugadores, son amigos míos. Yo creo vínculo y eso es lo que me caracteriza a mí como persona. Yo les quiero y les aprecio", confesó. Una apertura de puertas por todo lo alto y una peluquería que se ha convertido en el lugar seguro de varios futbolistas amarillos para saltar al terreno de juego lo más guapos posible.