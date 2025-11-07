Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La entereza de Arminda y el nombre de Zeben en el Anexo

El joven falleció en junio, el día que firmó su contrato con Las Palmas C

Un Zeben para la eternidad

Un Zeben para la eternidad

La Provincia

Paco Cabrera

Paco Cabrera

Las Palmas de Gran Canaria

Un Zeben para la eternidad. La familia del jugador fallecido en un accidente de tráfico el pasado mes de junio ve aplaudible que el Anexo de Siete Palmas lleve el nombre de Zeben Ramos.

“Sería la bomba”, expresan sus padres, quienes aseguran el sentimiento amarillo del canterano, que el mismo día de su atropello había firmado su contrato con Las Palmas C.

Su madre Arminda, todavía consternada y emocionada, confiesa que su día a día nunca volverá a ser igual.

La entereza de Arminda y el nombre de Zeben en el Anexo

La entereza de Arminda y el nombre de Zeben en el Anexo

