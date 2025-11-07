La entereza de Arminda y el nombre de Zeben en el Anexo

Un Zeben para la eternidad. La familia del jugador fallecido en un accidente de tráfico el pasado mes de junio ve aplaudible que el Anexo de Siete Palmas lleve el nombre de Zeben Ramos.

“Sería la bomba”, expresan sus padres, quienes aseguran el sentimiento amarillo del canterano, que el mismo día de su atropello había firmado su contrato con Las Palmas C.

Su madre Arminda, todavía consternada y emocionada, confiesa que su día a día nunca volverá a ser igual.