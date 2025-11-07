Cuándo juega esta jornada la UD Las Palmas contra el Racing de Santander y cómo ver el partido en directo

La UD Las Palmas afronta este domingo 9 de noviembre, a las 13:00 horas, un crucial encuentro en el Estadio de Gran Canaria frente al Racing de Santander. El equipo cántabro es el líder de LaLiga Hypermotion, que busca consolidar su posición en lo más alto de la tabla y no se lo pondrá fácil al conjunto dirigido por Luis García. La apasionada afición 'pío-pío' será clave para impulsar a su equipo y asegurar que los tres puntos se queden en la isla.

Al conjunto dirigido por Luis García le está costando encadenar una buena racha de victorias. Tras dos empates consecutivos frente a la SD Huesca y el Sporting de Gijón, la UD Las Palmas busca reencontrarse con el triunfo después de tres jornadas sin ganar.

Aunque el equipo no ha perdido ningún partido de Liga durante el mes de octubre, más allá de la eliminación copera frente al CD Extremadura, los amarillos no han logrado mantener los puestos de ascenso directo a Primera División y han caído a zona de playoff. Con dos victorias y tres empates, la UD Las Palmas ha escaldado puestos en la clasificación hasta ocupar la quinta plaza, después de llegar a haber estado segundo.

El Racing de Santander busca el ascenso a Primera División

Los cántabros buscan conseguir el ascenso a la máxima categoría del fútbol español 13 años después. El Racing de Santander se está tomando la temporada muy en serio tras caer en las semifinales de la promoción de ascenso contra el CD Mirandés la pasada temporada. Los verdiblancos han ganado 8 partidos de los 12 que han jugado hasta ahora que le han llevado a conseguir los 25 puntos que le han llevado a ser el líder de la Segunda División.

El conjunto dirigido por José Alberto López suma cinco victorias en sus últimos seis encuentros ligueros.

Cómo ver el UD Las Palmas - Racing de Santander

El duelo entre canarios y vascos empezará en el Estadio de gran canaria el próximo domingo 9 de noviembre a las 13:00 hora de Canarias (14:00 hora peninsular). El partido se podrá ver en streaming por los canales habituales que ofrecen LaLiga Hypermotion TV. Movistar ofrecerá el encuentro en su plan mensual de 9,99 euros al mes, Movistar Plus+ y en DAZN también se podrá seguir este choque de máxima intensidad.

