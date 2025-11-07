Luis García abraza el 'kirianismo' en la UD Las Palmas antes del 'súperdomingo': "Tiene calidad y eso no se compra en la farmacia"

Un guiño al 'kirianismo' a las puertas de la contienda total de los estilos. El aperitivo dialéctico al 'súperdomingo'. Luis García Fernández, máximo responsable técnico de la UD Las Palmas, firma batir al Racing de Santander el domingo en el Gran Canaria (13.00 horas) por el resultado que sea, sin priorizar en dejar su portería a cero -solo han encajado siete tantos en las doce contiendas-. Sobre el '20', enfatiza que "la calidad está y no se regala en las farmacias".

Luis García Fernández, esta mañana, en la sala de prensa de Barranco Seco. / LA PROVINCIA / DLP

Cabe recordar que el de Candelaria saltó en el 86' ante el Sporting en El Molinón. "Hay que tener tranquilidad con él, está participando por momentos. Inició en Huesca y el pasado domingo participó unos minutos. En líneas generales, está participando bien. A nivel físico, está cada vez mejor. La calidad está, no puedes ir a la farmacia y comprarla. Pero en lo referente al nivel de forma, poco a poco vas cogiendo esos minutos con la competición. Estamos encantados de lo que nos aporta, tanto dentro como fuera".

Fue generoso con su homónimo José Alberto López, del que afirmó que "tiene mucho mérito el trabajo que hace en el Racing. Sobre todo por estar tres años en el cargo, me parece una barbaridad (...) Acarició una promoción y lleva dos 'playoff'. Está haciendo un trabajo increíble, desde el propio Santander no se ve, pero desde fuera sí. Los que analizamos el juego, está haciendo un trabajo digno de valorar".

Quiere ganar al mejor ataque, el de los 28 misiles, "haciendo las cosas bien, siendo nosotros". Sobre cómo frenar a Jeremy Arévalo, determina que debemos "completar un buen partido".

Aliento del partenón

García admite que es "una semana especial". "Cuando te visita el primer clasificado todo es especial. Esperamos que tengamos a la afición de nuestro lado, apoyándonos para conseguir una victoria que sería muy reconfortante para todos". Y valora el trabajo de la segunda línea, compuesta por Mata, Jesé o Pejiño, aunque no hayan visto portería. "No marcan pero nos brindan mucha energía".

Pronostica un pulso "bonito y atractivo. Hemos mirado los datos y el Racing es el equipo que más goles hace en los últimos quince años; tiene muchísima pegada y variantes (...) Cuenta además con un grandísimo entrenador que lleva tres años en el cargo, con un sello propio, muy combinativo. No es casualidad que sea líder a estas alturas. Los dos equipos quieren el balón para hacer daño al rival y será un gran espectáculo".

Viti y el trilerismo táctico

El estratega ovetense detalla que Marvin Park está listo y que Viera se reserva para Zorrilla. Realza la polivalencia de Viti. "Ha actuado en la banda izquierda. Puede participar en cualquier posición porque es un jugador muy intenso y muy profundo. Nos da versatilidad y variabilidad en ataque y en defensa crece. Lo veo en cualquier posición: de lateral o extremo".

Le pide a la unidad 'B' "energía y variantes". Y confía en tener el control ante un Racing con Jeremy Arévalo como pichichi con siete goles. "Ser capaces de manejar el partido y tener el control, la posesión también est útil para atacar en las mejores condiciones. El rival tiene argumentos; le falta Íñigo Vicente [también es baja Mantilla], pero disponen de otros jugadores que pueden marcar diferencias. Estaremos atentos a las situaciones ofensivas del rival, pero con la prioridad de ser nosotros".

El cerrojazo de Borja Jiménez

Regresó a El Molinón y reconoció que se vio sorprendido por el cerrojazo del Sporting de Borja Jiménez. "Cada equipo tiene su plan de partido. Es respetable defender bajo o alto, tener o no querer el balón. Nosotros tenemos que identificar el encuentro que tenemos delante. A veces solo lo hacemos cuando tenemos en marcha el juego. El otro día no pensé que el rival nos iba a defender con seis en la última línea. Sí habíamos trabajado contra un 5-4-1. Eso requiere que sigamos mejorando, porque la competición nos lo exigirá".

¿Y si se repite otro telón de acero? "Hay que atacar mejor, tener mejores vigilancias, también disponemos del balón parado".

Se le cuestionó por el grancanario Arana, uno de los pistoleros del Racing. Flores a una vieja pretensión de la UD: "Es un gran futbolista. Es determinante en el último tercio, goleador y con muy buenos movimientos. Pero también disponen de dos buenos delanteros [Jeremy Arévalo y el trompetista Villalibre con trece goles]. Tenemos que estar preparado para defender a cualquiera que actúe".