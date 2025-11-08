La calculadora del superdomingo: UD Las Palmas versus Racing, el duelo total de los 76,6 millones

Bienvenidos a la contienda salvaje de estilos y de los 76,6 millones. La UD, el menos batido de Primera y Segunda con siete tantos encajados en doce contiendas (1.080’), recibe mañana al Racing de Santander en el Estadio de Gran Canaria (13.00 horas, LaLiga TV) en el superdomingo. El cuadro grancanario es quinto y se aferra al rigor defensivo para triturar al líder de los 28 misiles. El bloque de José Alberto López es el máximo realizador del planeta de plata con un coeficiente de 2,3 por duelo. El valor del plantel pío pío es de 39,3 millones por los 37,3 de los montañeses (hacen los 76,6). Son el tercer y cuarto equipo de mayor tasación, solo superados por el campeón del ranking del euro como el Almería (47,6) y el Deportivo del atacante de El Polvorín Yeremay (45). La expedición cántabra aterriza esta tarde y se concentra en el AC Hotel Gran Canaria by Marriott -conocido como los Bardinos-.

Por su parte, el plantel de Luis García Fernández se ejercita esta mañana en Barranco Seco y luego velará armas en el AC Hotel Iberia Las Palmas by Marriott.

Las casas de apuestas, en esta contienda millonaria, se rinden al catenaccio de Covadonga. La telaraña de Luis García Fernández luce mejores cuotas. Para Bwin.es, la victoria grancanaria se paga 1,93 mientras que el bombardeo racinguista se fija en 3,75. El empate en Siete Palmas, está a 3,3 euros por euro apostado. En esta 13ª jornada, se espera en el Gran Canaria la mejor entrada del curso. Se calcula que estará sobre los 23.000 fieles.

En Bet 365.es, el favoritismo es para la UD con una cuota del 1,95 y el empate queda fijado en 3,2. La victoria de los pupilos de López se paga a 4,2 por euro apostado. Para la web de apuestas Codere.es, que el Gran Canaria haga la ola y sea un festín luisista se paga dos euros por cada euro apostado. El empate entre la UD y Racing está a 3,5 y la victoria montañesa: a 4 euros. Los amarillos encadenan 43 días sin perder en Liga -secuencia de dos victorias y tres empates con dos tantos encajados-. El último traspiés se remonta al 27 de septiembre ante el Almería (0-1).

Por su parte, los de José Alberto López llevan cuatro victorias en los últimos cinco duelos. Con un margen salarial de 12,1 millones -por los 13,3 de la UD-, compraron el pasado verano al mediocentro colombiano Gustavo Puerta por un millón. La operación por el internacional cafetero Sub 20 se hizo con el Bayer Leverkusen -la pasada edición liguera militó en el Hull City de la Championship-. El valor del centrocampista es de 3,5 kilos. Además, cabe reseñar que el Racing cuenta en sus filas con el uruguayo Facundo González, a préstamo por la Juventus de Turín. El cuadro amarillo también con un futbolista cedido de la Serie A como Amatucci, que pertenece a la Fiorentina y sin opción de compra.

En el caso del trompetista Asier Villalibre (cedido por el Deportivo Alavés), sí hay opción de compra. Ya cuenta con seis dianas en este universo de pólvora desmedido. El mediocentro ofensivo Peio Canales, autor de tres tantos y cuatro asistencias, está a préstamo por el Athletic Club de Bilbao. En el eje central de la zaga, destaca Pablo Ramón, que llega a préstamo del Espanyol -la pasada temporada jugó en el Mirandés-. El director deportivo del club racinguista es Chema Aragón, que trabajó en los despachos del club de Anduva y el Elche CF -solo duró dos meses-.

Artistas de Emidio Tucci

Los futbolistas más valorados de la UD son Mika Mármol (diez millones), Milos Lukovic (5) y el indiscutible Amatucci (5). En el conjunto cántabro, figuran Andrés Martín (4), Gustavo Puerta (3) e Iñigo Vicente (3), baja para el pulso de mañana por sanción federativa. Los pistoleros verdes están desatados: Jeremy Arévalo (7), Villalibre (6), Andrés Martín (6) y Peio Canales (3). El Racing lleva las doce jornadas en promoción y seis de líder -en dos secuencias de tres-. Han visto portería en las doce jornadas y en dos dejaron su arco a cero. En la UD, cinco porterías a cero y el rigor por bandera. La guerra de los 76,6 millones y de dos lenguajes futbolísticos. El orden contra el caos más devastador.

López sí ofrece la lista

El técnico del Racing José Alberto López considera que para batir a la UD hay que jugar «de tú a tú». «Va a ser un partido difícil, es un equipo muy fuerte de local y cuesta mucho ganarle. Es un equipo con mucha iniciativa con balón, por lo que vamos a tener que hacer un partido inteligente, aunque sin perder nuestra esencia y tratando de llevar la iniciativa». Finalmente, del interés por Jeremy Arévalo de la Roma y Stuttgart, entre otros, afirmó que ve al hispano-ecuatoriano «muy centrado, tranquilo y asimilando lo que va sucediendo de maravilla». En la relación de citados figuran: Jokin Ezkieta, Andreev, Mario García, Hernando, Castro, Iñigo, Yeray, Aldasoro, Arana, Andrés, Villalibre, Maguette, Sangalli, Facu, Michelín, Canales, Puerta, Suleiman, Pablo Ramón, Jeremy Arévalo y Sergio.