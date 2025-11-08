Previa UD Las Palmas-Racing: Objetivo comerse al líder con el aliento de 23.000 legionarios en el Gran Canaria
El cuadro de Luis García Fernández, con Ale de vuelta al once, se aferra al 'efecto partenón' para tumbar mañana al ogro Racing (13.00 horas) de los 28 tantos con Jeremy, el trompetista Villalibre y Andrés Martín como grandes amenazas; partido 901 del presidente Miguel Ángel Ramírez y Jesé en el banquillo como elemento de morbo
Las 23.000 gargantas de Luis García Fernández. La lista de convocados del Roque Nublo. Los nombres y apellidos de la legión indomable. La UD Las Palmas, con el Gran Canaria como aliado mágico, desafía mañana al líder Racing de Santander de José Alberto López y los 28 tantos (13.00 horas, LaLiga TV).
La mejor defensa -los amarillos solo han encajado siete dianas- contra el portaavión montañés, que lleva cuatro victorias en las últimas cinco jornadas. Dinko Horkas, Álex Suárez, Mika Mármol, Sergio Barcia y Enrique Clemente contra los Jeremy Arévalo (pichichi de la categoría con siete tantos y en la órbita de la Roma), el trompetista Asier Villalibre (seis goles), Andrés Martín (6) y Peio Canales (3).
En el bando grancanario, Ale García (cuatro tantos) vuelve al once, que volverá a ser una incógnita. Máximo secreto. El hermetismo de Luis García, que encadena dos jornadas sin victorias ante el Huesca (1-1) y Sporting de Gijón (0-0). Sandro Ramírez y Recobita causan baja mientras que la vuelta de Jonathan Viera y Marc Cardona se aplaza para el próximo viernes en Zorrilla ante el Real Valladolid.
Junto al niño de oro de Sardina, el depredador Lukovic, y la incógnita de la vuelta de Kirian Rodríguez al once. El nivel de Enzo y Amatucci es impresionante, así como las prestaciones de Gil en el enganche. Pero el ovetense siempre deja su firma, van doce jornadas y doce onces diferentes.
Guarismos del 'superdomingo'
Se espera la mejor entrada de la temporada y que ronde los 23.000 espectadores -la anterior fue con la visita del Málaga y que congregó a 22.039 espectadores-. El presidente 'pío pío' Miguel Ángel Ramírez Alonso cumple su partido número 901 en el cargo y contará con su particular homenaje. Se le hará entrega de una camiseta.
En su temporada 21 en el cargo, cuenta con dos ascensos a la máxima categoría (permaneció cinco temporadas en dos ciclos de 2015 a 2018 y de 2023 a 2025) y la estabilidad económica como principales avales. Infraestructuras como la construcción de la nueva Ciudad Deportiva de Barranco Seco (costó 22,5 millones), asi como la reciente adquisición del Palacete de Eufemiano Fuentes para convertirlo en un resort de lujo -el coste final de la inversión es de ocho millones-.
A Ramírez le falta la consolidación por pleno derecho en Primera División -como lo ha conseguido el Getafe con 21 temporadas de las últimas 22 en el ático del balón-. Su apuesta por las raíces de la UD y ese giro hacia la factoría se ha traducido en operaciones millonarias con las ventas de Viera, Vitolo, Roque Mesa, Coco o Moleiro.
