Recuerdos de una época dorada: Los mitos de la UD Las Palmas de los 60 y 70, al descubierto en 'Conexión Vintage'

En las hojas de los libros se encuentran muchas de las respuestas a preguntas que retumban con fuerza ante la ansiedad de la curiosidad. Quizás, por esa razón, el día que un libro sobre Germán Dévora cayó en las manos de un Diego Martínez adolescente, se abrió un nuevo mundo de descubrimiento para un aficionado de la UD Las Palmas con sed de conocimiento.

Esa sapiencia adquirida, once años después, la aplicó con cariño y respeto para elaborar una pieza que este lunes (14.00 horas, en Teledeporte y a la carta en RTVE Play) traerá de vuelta los años más gloriosos de la historia amarilla: ‘Los años dorados de la UD’, el último episodio del programa ‘Conexión Vintage’, dirigido por el periodista Paco Grande, que rememora las grandes hazañas del deporte español.

«Firmé un contrato de un año con Televisión Española e hice buenas migas con Paco Grande, el director de Conexión Vintage; él sabía que era canario y me propuso hacer algo sobre la UD Las Palmas, dándome total libertad. Entonces recordé aquel libro sobre Germán Dévora que leí cuando tenía 13 años, donde no solo repasaba su carrera, sino también las andanzas de los amarillos en esos años, y decidí coger por ahí», explica Diego Martínez, hoy periodista de 24 años. Durante cuatro meses buceó en el archivo de RTVE para rescatar imágenes y sonidos del pasado. Todo el reportaje corre a su cuenta.

RTVE

A pesar de lo «gratificante e intenso» que ha sido el proceso, no todo fue sencillo. La tecnología del pasado no siempre acompaña. «Muchas veces, en televisión, tú tienes una idea y, por lo que sea, el archivo no existe. Entonces te tienes que reinventar. En los años 60 y 70 no se emitían las cosas directamente o se grababan en unas películas que se perdieron. Me pasó con la famosa remontada ante el Torino. Aun así, ha sido un tiempo de trabajo reconfortante, y este lunes veremos cómo ha quedado».

Traspasar fronteras generacionales

Una vez decidió centrarse en esa etapa de la UD, la motivación de Diego fue clara: no dejar que el legado se pierda. «Quise escoger este periodo (entre 1962 y 1978) para que las personas de mi generación entiendan y dimensionen lo que fue la UD Las Palmas de esa época. Yo me hice aficionado por mi abuelo, Alonso Hernández, que trabajó muchos años para el club, y en mis 24 años apenas he visto a la UD en Primera. Sin embargo, en aquellos tiempos, Las Palmas peleaba por títulos y llegó a jugar en Europa. Me gustaría poder juntar a mi generación con la de los que sí vivieron esos éxitos. Sería bonito que los recuerden a través de las imágenes que hemos escogido».

El periodista grancanario insiste en que el estilo de juego del equipo actual tiene raíces profundas. «Hay recopilaciones de vídeos de cómo jugaban Guedes, Tonono, Germán... Viendo eso te das cuenta de que, aun con las dificultades que podían encontrarse en los distintos estadios —con terrenos de juego muy embarrados, por ejemplo—, Las Palmas siempre apostaba por un juego combinativo y asociativo. Eso siempre ha formado parte de nuestro espíritu; viene de mucho más atrás de lo que podemos llegar a pensar».

De todas las joyas rescatadas, Diego destaca un hallazgo especial: un No-Do de 1968 en el que aparecen figuras como Martín Marrero, Tonono, Guedes o Molowny. En aquel metraje, los protagonistas aseguraban que el fútbol isleño se parecía «mucho más al sudamericano que al peninsular». «Por eso puede que se viera con otros ojos al jugador canario en la selección española. No obstante, ellos mismos decían que rendían y que cumplían, por lo que no veían ningún problema en su participación con España».

Un concepto irrepetible

Más allá de las imágenes y la nostalgia, Diego Martínez reconoce que aquella época dorada es casi irrepetible. No solo por la globalización o la monetización del fútbol moderno, sino por el sentimiento de pertenencia que definía a los jugadores de entonces.

«Antes de la llegada de esa generación había una mezcla de jugadores peninsulares y canarios, pero tras la aparición de Germán Dévora y sus compañeros, todo cambió. Hay partidos en los que eran titulares once canarios, por ejemplo. Además, antes los clubes podían hacer algo más de fuerza para quedarse con los futbolistas; era más complicado que un Madrid o un Barça pudiera ficharlos».

Aunque revivir lo que Las Palmas construyó en su momento sea hoy casi imposible, el valor de recordar sigue intacto. ‘Los años dorados de la UD’ es mucho más que un reportaje: es un acto de memoria, de identidad y de orgullo isleño. Porque mantener a salvo una herencia que no merece ser olvidada jamás es una victoria en sí misma.

Y que un joven de 24 años, en plena era del TikTok y las redes sociales, haya recuperado un trocito de esta leyenda, es un auténtico triunfo.