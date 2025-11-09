Luis García le da el décimo tercer giro al once de la UD Las Palmas: turno para Mika y el 'niño de oro' Ale

Trece jornadas y trece onces difernentes. Luis García, el eterno camaleón. El preparador de la UD Las Palmas mantiene a Pejiño en el once inicial y recupera a Ale García y a Mika Mármol del banquillo, en relación al último once ante el Sporting de Gijón en El Molinón. Los elegidos son: Dinko Horkas, Viti Rozada, Sergio Barcia, Mika Mármol, Enrique Clemente, Amatucci, Enzo Loiodice, Manu Fuster, Pejiño, Ale García y como pistolero, el serbio Lukovic.

Por parte del líder Racing, el cuadro de los 28 misiles, el once se fundamenta en el trompetista Villalibre, con Jeremy Arévalo (pichichi con siete tantos) en la mediapunta. En las bandas, Andrés Martín y Peio Canales. En el mediocentro, Maguette y Puerta. Michelin, Pablo Ramón, Facu y Mario García. La consigna de la UD y del catenaccio de Covadonga es la de triutar al coloso de Segunda y batir a Ezkieta. Duelo de titanes, dentro de unos minutos y siga el minuto a minuto en laprovincia.es.