Luis García destaca la mentalidad de sus jugadores tras el triunfo de la UD Las Palmas: «Estos locos que están allá abajo le han dado la vuelta al partido»

Luis García salió a rueda de prensa tras la victoria de la UD Las Palmas satisfecho por el trabajo de su equipo. Tanto fue así que destacó la mentalidad de su plantilla para sacar adelante el duelo ante el Racing de Santander (3-1). «Ha sido un partido bastante largo, donde hemos sido muy superiores en la primera parte, a pesar de ir por detrás en el marcador. Quiero destacar la mentalidad de este grupo; cuando te pones 0-1 en casa contra este rival, que viene como líder de la categoría, otro equipo igual se nubla un poco, pero estos locos (en referencia a los jugadores) que están allá abajo le han dado la vuelta al partido. Estoy orgulloso porque hemos creído», aseguró orgulloso el asturiano.

Sin embargo, como suele ser habitual en el míster ovetense, quiso rebajar el suflé tras este triunfo. Al ser preguntado sobre si esta victoria sirve para enviar un mensaje, el ex del Espanyol señaló que su equipo no manda «mensajes a nadie. Debemos ser humildes y trabajar en el día a día; a veces los resultados se dan y otras no. Un resultado no nos puede cambiar la mentalidad. Todavía tenemos cosas que mejorar».

En otro orden de cosas, Luis García manifestó lo contento que le deja que sus futbolistas se adapten a los partidos y sean capaces de amoldarse a los distintos escenarios, dejando claro que, de puertas para dentro, siempre hay «autocrítica, aunque muchas veces no me oigan hablar de ello en rueda de prensa. Hoy, en la segunda parte, nos ha tocado ser sólidos, y a eso hemos jugado. Los chicos están entendiendo que debemos adaptarnos a todo; lo importante es el concepto y lo que queremos, da igual la estructura. Ahora debemos seguir siendo naturales, dándole normalidad a lo que pasa, mejorando lo malo y potenciando lo bueno».

Mika, Pejiño y la grada

Asimismo, el preparador insular tuvo palabras de afecto para Pejiño, que cuajó una gran actuación, remarcando que el de Barbate realizó un «partido extraordinario a nivel defensivo, porque tenía que perseguir mucho a su lateral. En ataque ha estado genial, siempre te deja esos destellos y está despierto para aprovechar las oportunidades cuando le toca, como hoy».

En ese sentido, también expuso que lo de Mika quedó en un susto; incluso estaba bromeando tras el duelo por ese primer gol que el árbitro le concedió a Manu Fuster. «Mika está contento, intentando reclamar el primer gol porque dice que no va a meter nunca más dos goles en el mismo partido (risas), pero está bien. Ha sido un corte, y nuestra preocupación era porque tardaron en entrar. Es un jugador diferencial; para este modelo de juego es único y hoy nos ha aportado hasta gol», proclamó el máximo dirigente del banquillo isleño.

También describió la ayuda del Estadio de Gran Canaria, donde se congregaron casi 22.000 espectadores, como «inmejorable; nuestra gente ha estado genial. Nos han ayudado muchísimo. Sabían que era un partido difícil y han respondido. Ojalá podamos enganchar a la gente y que disfrute con nosotros en cada uno de nuestros partidos».

Un mensaje para Luis Helguera y un futuro incierto

Por otro lado, el técnico asturiano tuvo un detalle con Luis Helguera, director deportivo insular, por el reciente fallecimiento de su padre. García le envió un «abrazo muy fuerte y muy sentido de parte de toda la plantilla a Luis. Esta victoria va para él y su familia».

Además, cuando fue cuestionado sobre su futuro, se mostró esquivo con su respuesta: «Tengo contrato hasta final de temporada; Dios dirá», finalizó.